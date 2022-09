( The Associated Press )

Regina, Saskatchewan. Una serie de apuñalamientos en una comunidad indígena y en otro poblado de la provincia canadiense de Saskatchewan provocó la muerte de 10 personas y dejó a otras 15 lesionadas, informaron las autoridades el domingo. La policía busca a dos sospechosos.

Los ataques ocurrieron en varios lugares de la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, al noreste de la ciudad de Saskatoon, señaló la policía.

Rhonda Blackmore, comisaria adjunta de la Real Policía Montada (RCMP, por sus siglas en inglés) en Saskatchewan, dijo que aparentemente los sospechosos iban tras algunas de las víctimas, pero otras parecen haber sido agredidas al azar. No pudo proporcionar un móvil.

“Lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia es horrendo”, declaró Blackmore, y dijo que hay 13 sitios donde fueron halladas personas muertas o heridas.

Es uno de los asesinatos masivos de mayor letalidad en la historia de Canadá. El más mortífero ocurrió en 2020, cuando un hombre disfrazado de policía baleó a gente en sus hogares y provocó incendios en la provincia de Nueva Escocia, matando a 22 personas. En 2019 un individuo utilizó una camioneta para matar a 10 peatones en Toronto.

Blackmore dijo que la policía comenzó a recibir reportes antes de las 6 de la mañana de apuñalamientos en la comunidad indígena. Rápidamente llegaron más reportes de ataques y para el mediodía la policía emitió una advertencia de que un vehículo en el que presuntamente iban los dos sospechosos fue detectado en Regina, la capital de Saskatchewan, a unos 335 kilómetros (208 millas) al sur de las comunidades donde ocurrieron los apuñalamientos.

La policía indicó que la información más reciente que tenía de parte del público es que los sospechosos fueron vistos allí alrededor de la hora de la comida. Desde entonces ya no se les ha visto.

Evan Bray, policía de Regina, dijo el domingo por la noche que aún creen que los sospechosos están en la ciudad y exhortó a sus habitantes a prestar atención a las advertencias y proporcionar información si la tienen.

“Si usted está en el área de Regina, tome precauciones y sopese no salir del lugar en que se encuentra. No salga de un lugar seguro. No se acerque a personas sospechosas. No dé aventones. Reporte a personas sospechosas, emergencias o información al teléfono 911. No dé a conocer dónde se encuentra la policía”, señaló la RCMP en un tuit.

La policía describió a los sospechosos como Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30 años. Saskatchewan Crime Stoppers, una organización sin fines de lucro que combate a la delincuencia, emitió en mayo una lista de personas buscadas en la que aparecía Myles.

El primer ministro Justin Trudeau expresó en un comunicado que está “conmocionado y devastado por los horrendos ataques”.

“Como canadienses, estamos en duelo con todos los afectados por esta violencia trágica, y con la gente de Saskatchewan”, manifestó.