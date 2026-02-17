El surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años,fue encontrado en el inmueble donde residía en Cahuita, una localidad costera del Caribe de Costa Rica. El caso es investigado como un aparente robo ocurrido dentro de la vivienda.

Van Dyke llegó a Costa Rica en 1983 atraído por el desafío de surfear la reconocida ola ‘Salsa Brava’, en el sur del país. Con el paso de los años se estableció en la zona; era propietario del Hotel Puerto Viejo. Y se convirtió en una figura conocida dentro de la comunidad local.

Según CNN en Español, quien citó declaraciones oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades fueron alertadas a las 10:50 de la mañana acerca de un hombre muerto en una habitación de la residencia.

Agentes judiciales se desplazaron al sitio, ubicado en el municipio de Talamanca, y confirmaron el deceso. Según el vocero del OIJ, Carlos Valverde, Van Dyke se encontraba acompañado por una mujer cuando, presuntamente, dos hombres armados ingresaron al lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares citados por CNN, los sospechosos habrían amenazado a las víctimas con un arma de fuego y las mantuvieron retenidas durante varios minutos mientras sustraían objetos de valor.

El surfista murió en el sitio. El portavoz del OIJ indicó que presentaba signos de asfixia y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

La mujer que estaba con él resultó con lesiones leves que, según las autoridades, no comprometen su vida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.

El OIJ informó que el caso continúa bajo investigación con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho y dar con los responsables.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el homicidio.

Según los reportes preliminares, los delincuentes habrían huido del lugar en el vehículo de la pareja, un Hyundai Elantra blanco, tras el ataque ocurrido en la vivienda.

Cahuita, donde ocurrió el crimen, es un poblado turístico del Caribe costarricense situado aproximadamente a 170 kilómetros al este de San José.

La zona es conocida por su actividad turística y por atraer a visitantes nacionales e internacionales, incluidos practicantes de surf.