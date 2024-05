Garry Conille fue nombrado nuevo primer ministro de Haití el martes por la noche, casi un mes después de que una coalición dentro de un fracturado consejo de transición eligiera otra persona para el cargo.

La tan esperada medida se produce mientras las bandas siguen aterrorizando la capital de Puerto Príncipe, abriendo fuego en barrios antaño pacíficos y utilizando maquinaria pesada para demoler varias comisarías y prisiones.

Louis Gérald Gilles, miembro del consejo, dijo a The Associated Press que seis de los siete miembros del consejo con derecho a voto eligieron a Conille a primera hora del martes. Dijo que un miembro, Laurent St. Cyr, no estaba en Haití y por lo tanto no votó.

Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, fue primer ministro de Haití entre octubre de 2011 y mayo de 2012, bajo el mandato del entonces presidente Michel Martelly. Sustituye a Michel Patrick Boisvert, nombrado primer ministro interino tras la dimisión por carta de Ariel Henry a finales de abril.

Henry se encontraba de viaje oficial en Kenia cuando una coalición de poderosas bandas lanzó ataques coordinados el 29 de febrero, tomando el control de comisarías de policía, dispararon contra el principal aeropuerto internacional de Haití y asaltaron las dos mayores prisiones del país, liberando a más de 4,000 reclusos.

Los ataques dejaron a Henry fuera del país, y el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, permaneció cerrado durante casi tres meses.

La violencia de las bandas sigue aumentando en algunas zonas de la capital haitiana y fuera de ella, mientras Conille toma las riendas del conflictivo país caribeño a la espera del despliegue de una fuerza policial procedente de Kenia y otros países, y respaldada por la ONU.

Además de elegir un nuevo Primer Ministro, el Consejo también es responsable de seleccionar un nuevo Gabinete y celebrar elecciones generales para finales del próximo año.