Tegucigalpa. Un día después de que las autoridades electorales de Honduras dejaron de dar actualizaciones del conteo de votos en la elección presidencial debido a “problemas técnicos”, el candidato Salvador Nasralla del conservador partido Liberal tenía una ligera ventaja el martes sobre Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras contabilizar las papeletas del 69% de los centros de votación, Nasralla tenía el 40.16 % de las preferencias frente al 39.71 % de Asfura. Poco más de 10,000 votos separan a los dos candidatos conservadores. Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ubicaba en el tercer puesto con el 19.07 % de los votos.

PUBLICIDAD

Un grupo de liberales salió en la noche a las calles con antorchas, cerca de donde se encuentra el comando de campaña del Partido Liberal, como muestra de apoyo a Nasralla.

“A Salvita nadie se la quita”, gritaban los asistentes a la manifestación pacífica.

El sitio web que las autoridades electorales hondureñas establecieron para compartir los resultados de la votación experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes por la mañana.

El sitio web empezó a actualizar el conteo de votos poco después del cierre de urnas en las elecciones del domingo, pero se cayó alrededor del mediodía del lunes y no hubo actualizaciones oficiales hasta la tarde del martes.

Al momento de la caída del sitio, sólo 515 votos separaban al puntero Asfura de Nasralla. Ninguno de los dos pertenece al partido LIBRE de la presidenta Xiomara Castro, aunque Nasralla ha sido tanto rival como aliado, sirviendo durante un par de años como su vicepresidente.

El CNE dijo que le ha pedido al contratista que maneja el sitio web que encuentre una solución lo antes posible. Mientras tanto, está creando un espacio para que los medios de comunicación observen el conteo de votos desde el lugar en donde se realiza, con el objetivo de que la población pueda ver lo que está sucediendo.

Mientras el sitio web estaba fuera de operaciones, Trump escribió el lunes en la plataforma de redes sociales Truth Social: “Parece que Honduras está tratando de alterar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”.

El mandatario estadounidense había otorgado su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar.

Asfura y Nasralla llenaron el vacío de información oficial con los números de sus propias campañas, cada uno diciendo que era el favorito.

Horas antes el martes, funcionarios de Estados Unidos confirmaron que el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una sentencia de 45 años en prisión por tráfico de drogas, había sido liberado luego de recibir un indulto por parte de Trump.