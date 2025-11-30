Donald Trump dio un golpe de efecto en la política de Honduras al anunciar el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y señalado en tribunales por presuntos sobornos del cartel de Sinaloa, incluido un millón de dólares atribuido a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El anuncio llegó faltando horas para las elecciones presidenciales hondureñas, en las que el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, compite por suceder a Xiomara Castro.

Perdón total para expresidente acusado de liderar un “narcoestado”

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre el 2014 y 2022, con un total de dos mandatos. En 2024, una corte federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos, además de delitos vinculados al uso de armas.

PUBLICIDAD

Los fiscales lo describieron como el arquitecto de un “narcoestado”. Según el expediente, bajo su gestión se utilizó a las fuerzas de seguridad y al aparato estatal para proteger a grandes organizaciones criminales y garantizar el tránsito de droga hacia el norte del continente, según detalló la BBC.

Durante el juicio, varios testigos relataron que Hernández y su entorno recibieron millones de dólares en sobornos de distintos carteles, agregó The New York Times.

Entre las acusaciones más resonantes figura un supuesto pago de un millón de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, canalizado por el hermano del exmandatario, Tony Hernández, para financiar campañas políticas y consolidar su poder.

El expresidente hondureño siempre negó esos cargos. Se presentó como socio clave de Washington en la lucha antidrogas y alegó ser víctima de una conspiración de narcotraficantes y adversarios políticos. Sus defensores hablan de “lawfare” y de un uso político de la justicia.

Trump dice que fue tratado “muy duramente”

El indulto fue comunicado por Trump a través de sus redes y luego confirmado por voceros oficiales. El republicano prometió un “perdón total y completo”, argumentando que Hernández fue tratado “muy duramente” por el sistema judicial estadounidense.

Lo más llamativo no fue solo el gesto, sino el “timing”. La decisión se hizo pública en la recta final de la campaña, con el país ya en veda electoral. Faltaban horas para que se abran las urnas.

En paralelo, Trump elogió abiertamente a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y heredero político del espacio que gobernó bajo Hernández. Sugirió que la continuidad de la ayuda económica y de seguridad de Estados Unidos hacia Honduras dependerá, en buena medida, del resultado de estas elecciones.

PUBLICIDAD

¿Quién es y por qué fue condenado?

Fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

Una corte federal de Nueva York lo sentenció a 45 años de prisión por conspirar para introducir grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas.

¿Qué se le atribuye en relación con “El Chapo” Guzmán?

Testigos en procesos federales declararon que el cartel de Sinaloa, a través de Tony Hernández, hermano del expresidente, entregó un soborno de un millón de dólares de parte de “El Chapo” para apoyar la campaña de Juan Orlando y asegurar protección a sus rutas.

¿Qué anunció exactamente Donald Trump?

A horas de las elecciones en Honduras, que serán este domingo, Trump comunicó que concederá un “perdón total y completo” a Hernández, alegando que fue tratado injustamente.

El perdón, una vez formalizado, anularía en la práctica la condena federal.

¿Por qué el momento es tan polémico?

El anuncio se produce cuando faltaban horas para votar. El indulto y el respaldo explícito de Trump a Nasry Asfura se interpretan como un intento de influir en el resultado y condicionar la ayuda de Estados Unidos al triunfo del candidato del Partido Nacional.

¿Qué impacto puede tener en Honduras y en la región?

Puede reforzar la polarización, dañar aún más la confianza en las instituciones hondureñas y enviar la señal de que aliados políticos de Washington, incluso condenados por narcotráfico, pueden ser indultados por razones electorales o estratégicas.