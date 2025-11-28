Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández
El político está preso por narcotráfico y armas.
PUBLICIDAD
Miami. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El político fue condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández”. reveló el mandatario en su red social Truth Social.
“Ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, alegó Trump.