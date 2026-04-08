Corea del Norte lanzó el miércoles varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en su tercer lanzamiento en dos días, informó el ejército de Corea del Sur, horas después de que un alto funcionario norcoreano lanzó comentarios soeces contra las esperanzas de Seúl de desarrollar relaciones más cálidas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles despegaron desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, el miércoles por la mañana y recorrieron unos 240 kilómetros (150 millas) cada uno, en dirección hacia las aguas orientales norcoreanas.

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Otro misil balístico norcoreano disparado más tarde el miércoles recorrió más de 700 kilómetros (435 millas) frente a la costa oriental del Norte, agregó. El Ministerio de Defensa de Japón dijo que considera que el misil cayó en aguas fuera de su zona económica exclusiva.

El ejército surcoreano indicó que Seúl está preparada para repeler cualquier provocación de su vecino del norte bajo una sólida alianza militar con Estados Unidos. Antes había reportado que detectó el lanzamiento de un proyectil no identificado cerca de la región de Pyongyang, la capital norcoreana, el martes.

Medios surcoreanos informaron que el proyectil, también probablemente un misil balístico, desapareció de los radares militares surcoreanos después de mostrar un desarrollo anormal en la etapa inicial del lanzamiento. Esto indica que el lanzamiento terminó en un fracaso, según los reportes.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo en un comunicado que los lanzamientos norcoreanos no habían representado ninguna amenaza inmediata para el personal o el territorio de Estados Unidos, ni para sus aliados.

Los lanzamientos consecutivos se produjeron después de que el Norte dejó claro que no tiene intención de mejorar los lazos con su vecino, cuyo gobierno progresista ha expresado de manera constante sus esperanzas de restaurar un diálogo que lleva años inactivo.

Corea del Sur siempre será el “país enemigo más hostil” del Norte, dijo Jang Kum Chol, primer viceministro del Ministerio de Exteriores de Pyongyang, el martes. Describió al Sur como “tontos que asombran al mundo” que se entregan a “sueños de esperanza”, tras una declaración reciente de Kim Yo Jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano, Kim Jong Un.

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Después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, expresara su pesar por presuntos vuelos de drones civiles hacia el Norte, Kim Yo Jong elogió el lunes lo que calificó de honestidad y valentía, pero reiteró una amenaza de represalias si se repetían. Funcionarios surcoreanos respondieron describiendo la declaración de Kim como un avance significativo en las relaciones.

Jang dijo que su declaración era una advertencia. Citó a Kim Yo Jong calificando al Sur como “los perros afectados por la sarna que ladran ciegamente al son de los perros vecinos” mientras criticaba al país por haber copatrocinado recientemente una resolución de Naciones Unidas sobre las supuestas violaciones de derechos humanos en el Norte.

Corea del Norte se ha negado a volver a las conversaciones con Seúl y Washington y ha impulsado la expansión de su arsenal nuclear desde que la diplomacia de Kim Jong Un con el presidente estadounidense, Donald Trump, colapsó en 2019. A cambio, Pyongyang ha tratado de reforzar sus lazos con Rusia, China y otros países confrontados con Estados Unidos. En septiembre, Kim viajó a Beijing para asistir a un desfile militar junto a otros líderes extranjeros y celebró su primera cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en seis años.

La prensa estatal norcoreana dijo el miércoles que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, visitará Corea del Norte el jueves en un viaje de dos días.

A principios de semana, Pyongyang dijo que Kim había observado una prueba de un motor mejorado de combustible sólido para armas, que calificó como un avance significativo que impulsa el arsenal militar estratégico del país.

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Los misiles con propulsores sólidos incorporados son más fáciles de transportar y de ocultar en el momento del lanzamiento que las de combustible líquido, que por lo general deben abastecerse antes del despegue y no tienen mucha autonomía.

La agencia de espionaje surcoreana dijo a legisladores el lunes que la prueba del motor probablemente estaba relacionada con un esfuerzo para construir un misil balístico intercontinental de combustible sólido más potente que pueda llevar múltiples ojivas nucleares, de acuerdo con los legisladores que asistieron a la reunión.

Los expertos sostienen que el Norte necesita misiles de múltiples ojivas para penetrar las defensas antimisiles de Estados Unidos, pero dudan que Pyongyang haya dominado una tecnología necesaria para hacerse con un arma de ese tipo.