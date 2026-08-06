Seúl, Corea del Sur. Corea del Sur afirmó que Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia las aguas frente a su costa oriental el jueves, dentro de una serie de pruebas armamentísticas norcoreanas este año.

El ejército detectó el lanzamiento desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, alrededor de las 5 de la tarde, indicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado.

Dijo que el ejército de Corea del Sur ha reforzado su postura de vigilancia y está coordinándose estrechamente con Estados Unidos y Japón.

El Ministerio japonés de Defensa también dijo que Corea del Norte disparó un posible misil balístico, pero no hubo impacto en Japón ni en sus alrededores.

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Pyongyang se ha centrado en ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que la diplomacia de alto riesgo del líder Kim Jong Un con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se derrumbó en 2019. Los expertos dicen que el líder norcoreano quiere el reconocimiento internacional como estado nuclear para poder exigir el levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra Corea del Norte.

El mes pasado, Kim supervisó ensayos de un misil de crucero con capacidad nuclear y otras armas a bordo de un nuevo destructor de 5,000 toneladas. Tras años de priorizar el desarrollo de misiles balísticos, Kim ha ido centrando cada vez más su atención en la capacidad naval, incluida la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

Al exponer sus objetivos militares para los siguientes cinco años en el congreso del Partido de los Trabajadores en febrero, Kim también pidió misiles balísticos intercontinentales capaces de lanzamientos submarinos.

En los últimos años, Kim también ha reforzado sus credenciales diplomáticas ampliando los lazos con Rusia. Corea del Norte ha suministrado armas convencionales y tropas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania.