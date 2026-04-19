Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el domingo, según informaron sus vecinos, días después de que el organismo de control nuclear de la ONU advirtiera que Corea del Norte estaba logrando avances “muy serios” en sus esfuerzos por construir armas nucleares.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles disparados desde la zona oriental de Sinpo, en Corea del Norte, volaron unos 140 kilómetros (87 millas) cada uno en dirección hacia las aguas orientales del país. Señaló que Corea del Sur mantiene una postura de preparación para repeler cualquier provocación de Corea del Norte y está intercambiando información de cerca con Estados Unidos y Japón.

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En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, altos funcionarios surcoreanos expresaron preocupación por las repetidas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte y le instaron a detenerlas de inmediato. Los lanzamientos del domingo se produjeron horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, saliera del país para visitar India y Vietnam.

El ejército de Estados Unidos y Japón también dijeron que habían detectado los lanzamientos. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo que sigue comprometido con la defensa del territorio continental de Estados Unidos y sus aliados en la región. El Ministerio de Defensa de Japón también detectó los lanzamientos y afirmó que Tokio protestó enérgicamente ante Pyongyang, sosteniendo que los lanzamientos amenazan la paz regional e internacional y que violaron resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte.

Sinpo, el sitio de lanzamiento, es una ciudad costera oriental de Corea del Norte donde tiene un importante astillero utilizado para construir submarinos.

Según medios surcoreanos, el ejército de Corea del Sur estaba analizando si los últimos lanzamientos se realizaron desde un submarino, un lanzador terrestre o ambas plataformas. Cuando se le preguntó desde dónde se lanzaron los misiles, el viceministro japonés de Defensa, Masahisa Miyazaki, dijo a los periodistas que Japón estaba analizando los detalles del lanzamiento en coordinación con Estados Unidos y Corea del Sur.

Si los lanzamientos involucraron un submarino, supondría la primera prueba de un misil balístico lanzado desde submarino de Corea del Norte en cuatro años.

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Que Corea del Norte obtenga una mayor capacidad para disparar misiles desde debajo del agua sería un avance preocupante porque es difícil para sus rivales detectar esos lanzamientos con antelación. El año pasado, Corea del Norte presentó por primera vez un submarino de propulsión nuclear en construcción.

Los lanzamientos del domingo fueron los más recientes en la racha de pruebas armentísticas norcoreanas este año.

La semana pasada, Corea del Norte dijo que el líder Kim Jong Un supervisó pruebas de misiles desde el destructor del país. La semana anterior, Corea del Norte dijo que tuvo tres días de actividades de prueba para examinar misiles balísticos armados con ojivas de bombas de racimo y otros nuevos sistemas de armas. El mes pasado, dijo que probó un motor de combustible sólido mejorado para misiles capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Kim se ha centrado en ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que su diplomacia nuclear de alto riesgo con el presidente estadounidense Donald Trump colapsó en 2019. Trump ha expresado repetidamente su deseo de restablecer la diplomacia con Kim, y el líder norcoreano recientemente ha dejado abierta la puerta al diálogo con Trump, pero instó a Washington a abandonar las exigencias de desnuclearización del Norte como condición previa para las conversaciones.

Trump viajará a Beijing para una cumbre reprogramada con Xi Jinping en mayo. Algunos observadores dijeron que las recientes actividades de prueba de Corea del Norte probablemente estaban destinadas a aumentar su influencia en futuros tratos con Estados Unidos, ya que la reunión Trump-Xi podría proporcionar una apertura diplomática con Pyongyang .

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El miércoles, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de actividades en instalaciones de fabricación nuclear en Corea del Norte. Grossi dijo a los periodistas en Seúl que las actividades en Corea del Norte apuntan a “un aumento muy serio” en sus capacidades de producción de armas nucleares.

Sus comentarios se hicieron eco de la opinión de muchos observadores externos de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir sitios adicionales de enriquecimiento de uranio en los últimos años. El pasado septiembre, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte estaba operando cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que estaban funcionando todos los días.