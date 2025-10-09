Un tribunal de apelaciones en Francia elevó el jueves la sentencia al único hombre que impugnó su condena por violar a Gisèle Pelicot mientras estaba drogada e inconsciente.

Husamettin Dogan, un trabajador de la construcción de 44 años, estaba condenado a nueve años de prisión en el caso que el año pasado cautivó a Francia y convirtió a Pelicot en un ícono global contra la violencia sexual. El jurado de apelación, que aumentó la sentencia de Dogan a 10 años, estaba compuesto por tres jueces y nueve ciudadanos comunes. El primer juicio que otorgó a Dogan una sentencia menor fue escuchado por cinco jueces.

Su abogado, Jean-Marc Darrigade, dijo que Dogan no apelará nuevamente. “Está muy cansado y acepta la decisión”, expresó el abogado. “El año adicional es más simbólico que cualquier otra cosa”.

Los otros 50 hombres condenados en diciembre pasado no apelaron el veredicto histórico. Entre ellos se encontraba Dominique Pelicot, el exmarido de Gisèle Pelicot, quien la dejaba inconsciente al adulterar su comida y bebida con drogas y la ofrecía a extraños que él conocía en internet entre 2011 y 2020, y filmaba sus agresiones.

Dogan fue juzgado por cargos de violación agravada al administrar sustancias que alteran el juicio o el autocontrol, un delito castigable con hasta 20 años de prisión. El fiscal en el caso de apelación solicitó una sentencia de 12 años, informaron los medios desde el tribunal en Nimes, en el sur de Francia.

”¡No se puede, en 2025, pensar que porque ella no dijo nada, estaba de acuerdo. Porque ese tipo de pensamiento pertenece a otra era!”, dijo el fiscal al tribunal, según el periódico Le Monde.

Dogan negó tener intención de violar a Pelicot y argumentó que fue engañado por Dominique Pelicot.

Dominique Pelicot fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 20 años de prisión, que era el máximo posible. Admitió su papel y no apeló.

Las sentencias para los otros hombres condenados oscilaron entre tres y 15 años de prisión. Uno de ellos fue condenado por drogar y violar a su propia esposa con la ayuda de Dominique Pelicot.

El juicio atrajo la atención internacional después de que Gisèle Pelicot se negó a que la audiencia fuera a puerta cerrada, una demanda hecha por varios acusados. El tribunal le dio la razón. Su valentía inspiró a activistas contra la violencia sexual y sexista, y el impactante caso provocó un ajuste de cuentas nacional sobre la cultura de la violación en Francia.

Las pruebas incluían videos caseros estremecedores de violaciones y agresiones que Dominique Pelicot filmó en la casa de la pareja en la pequeña ciudad provenzal de Mazan y en otros lugares.

Se prevén procedimientos civiles en la ciudad de Aviñón en noviembre para resolver daños adeudados a Gisèle Pelicot y su familia, que deberán ser pagados conjuntamente por los hombres condenados.