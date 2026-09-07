Rusia anunció el lunes el cierre del consulado alemán en San Petersburgo, una medida de represalia que pone en evidencia las tensiones latentes entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que el consulado alemán debe cesar sus operaciones y que sus trabajadores deben abandonar Rusia antes del 18 de septiembre. Reafirmó la decisión anunciada previamente de cerrar los centros culturales alemanes en el país y señaló que sus empleados deben marcharse a más tardar el domingo.

El Ministerio sostuvo que las medidas eran una represalia por la decisión “hostil” de Alemania de cerrar el miércoles tanto el consulado ruso en Bonn como el centro cultural Casa Rusa en la capital alemana, Berlín.

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Alemania culpó a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, cuando se encontró un dron cargado con explosivos cerca de un avión ucraniano.

El aeropuerto es un importante centro internacional de carga utilizado para brindar apoyo a Ucrania. Posteriormente, el dron fue desactivado.

Moscú ha negado su participación.