CEUTA, España — Ceuta ya no parecía una ciudad al límite este fin de semana, pero los acontecimientos de los últimos días siguen presentes en la mente de todos.

La mayoría de los 60,000 inmigrantes que esta semana nadaron, treparon y luego irrumpieron en el diminuto enclave español del norte de África habían regresado a pie a Marruecos el domingo, mientras que otros intentaban mezclarse con la población local y quedarse. Las embarcaciones de la Guardia Civil española siguen buscando los cuerpos de los migrantes en las aguas cercanas al tramo de playa urbana que miles de personas cruzaron hace unos días.

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Las tiendas de Ceuta volvieron a abrir sus puertas, y la habitual mezcla de residentes y turistas de esta ciudad de 84,000 habitantes llenaba las terrazas al aire libre, los restaurantes y las cafeterías.

Sin embargo, la ciudad, que se enorgullece de ser el hogar de cuatro culturas, seguía haciendo frente a las consecuencias del repentino aumento de la tensión en la frontera, mientras los vecinos discrepaban sobre qué lo había provocado y quién era exactamente el culpable.

La llegada masiva a la frontera reaviva el debate sobre la inmigración en Europa

Al menos 72 migrantes fallecieron, entre ellos algunos que se ahogaron y otros que murieron en una estampida al intentar cruzar una barrera de escollera, según informaron las autoridades españolas el domingo. La crisis humanitaria provocada por la repentina llegada masiva de personas ha reavivado el debate sobre la inmigración en Europa y más allá.

«Los jóvenes no tienen la culpa», opina Mohamad Abdelkader Driss, de 44 años, camarero en un restaurante de pescado frito del centro. «Si abres la frontera, claro que entra todo el mundo, pero los chavales no tienen la culpa; la culpa la tienen los mayores y, sobre todo, los que mandan».

Algunos migrantes que regresaron a Marruecos describieron una frontera que, en la práctica, estaba abierta y señalaron que las autoridades apenas hicieron nada mientras veían cómo cruzaban miles de personas.

Las llegadas no autorizadas del jueves y el viernes, de entre 50,000 y 60,000 personas —en su mayoría hombres jóvenes—, aumentaron la población de Ceuta en más de la mitad. Abdelkader lamentó lo ocurrido, pero afirmó que quienes cruzaron la frontera se comportaron relativamente bien.

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«Podría haber pasado mucho más», afirmó.

Políticos de extrema derecha piden expulsar a los migrantes que quedan

Políticos españoles de extrema derecha y contrarios a la inmigración, junto con conocidos influencers de derecha, llegaron a la ciudad el fin de semana, lo que provocó contraprotestas en las que participaron miembros de la numerosa comunidad musulmana de la ciudad española, muchos de ellos de origen marroquí.

Alvise Pérez, político español de extrema derecha y eurodiputado, pidió el sábado por la noche que se expulsara a los migrantes mientras se enfrentaba a una multitud enfurecida de manifestantes rivales. Pérez tuvo que refugiarse en un bar mientras los vecinos golpeaban las ventanas, hasta que la policía lo escoltó para que pudiera salir.

Entre los contramanifestantes del sábado se encontraba Noor Ahmed, una vecina de Ceuta y estudiante de 20 años. Criticó la protesta y la presencia en su ciudad de figuras como Pérez, a quienes tildó de oportunistas.

Ella opina que «solo quieren aprovechar la crisis humanitaria que está atravesando Ceuta en estos momentos para sembrar la discordia entre los ciudadanos».

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, visitó Ceuta el domingo y arremetió contra el Gobierno español por el aumento de las llegadas de migrantes, a lo que calificó de «invasión».

La tradición de tolerancia de Ceuta está bajo presión

Algunos vecinos, aunque reconocían que la población de Ceuta —cristianos, musulmanes, judíos e hindúes— suele convivir en relativa armonía, se mostraron preocupados por lo que la semana había puesto de manifiesto sobre la ciudad.

Eva Barrientos, residente en Ceuta y empleada de una empresa de logística, acudió a la manifestación del sábado por la noche para escuchar lo que Pérez y otras figuras de la derecha tenían que decir. Está convencida de que algo similar podría volver a ocurrir y cuestionó la lealtad hacia España de algunos residentes de Ceuta nacidos en el extranjero.

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«Siempre hemos convivido; somos cuatro culturas y hemos convivido sin ningún problema», señaló Barrientos. «Lo único de lo que nos estamos dando cuenta es de que tenemos al enemigo dentro».

Y acusó a algunos residentes nacidos en el extranjero de sentir más lealtad hacia Marruecos que hacia el país en el que vivían.

El papa León XIV declaró el domingo que estaba «siguiendo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, y pidiendo a Dios… que se encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia».

La migración ha sido una de las prioridades del papa León, algo que destacó durante una visita reciente a las Islas Canarias, uno de los principales puntos de entrada de migrantes a Europa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.