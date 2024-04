Sorpresa y estupor en la ciudad española de Barcelona. El martes por la mañana arribó a la ciudad catalana un crucero de la compañía italiana MSC, que venía de Brasil y tenía como destino final Croacia. Sin embargo, la embarcación no pudo continuar con su itinerario debido a que las autoridades detectaron a 69 ciudadanos provenientes de Bolivia con irregularidades en su documentación y visas falsificadas. De esta forma, los 1,500 pasajeros que iban a bordo permanecen varados sin poder salir ni continuar el viaje, a la espera de que el gobierno español dicte la forma correcta de proceder.

El Cuerpo Nacional de Policía informó que las irregularidades -entre las que se encuentran las de 14 menores de edad- fueron descubiertas una vez que el barco había zarpado. El crucero, no obstante, tuvo una parada previa en Tenerife, en donde todos los pasajeros (incluidos los bolivianos) pudieron desembarcar y visitar brevemente la isla canaria, y en donde no detectaron la falta de documentación.

La situación cambió cuando llegó a la terminal de cruceros de la ciudad catalana. Al arribar al control migratorio, autoridades advirtieron que los pasajeros bolivianos no contaban con la documentación necesaria para ingresar al espacio Schengen (como se denomina al área de libre circulación de varios países europeos que tienen fronteras comunes). Así, no solo pudieron desembarcar en territorio español, sino que el barco quedó varado en puerto mientras se solicitó a la compañía del crucero que se haga cargo del regreso de los ciudadanos a su país de origen. Cabe destacar que la estancia irregular está contemplada como una infracción administrativa grave en España, por lo que puede implicar multas que van desde los 500 hasta 10,000 euros.

Por su parte, MSC emitió un comunicado asegurando que están “trabajando con las autoridades españolas para gestionar una situación con un número de pasajeros de Bolivia, que incluye familias y niños, que están viajando con documentación no válida”. Como defensa, alegaron que cuando embarcaron en Brasil “parecían tener la documentación apropiada”. Sin embargo, el proceso de denegación de entrada para los ciudadanos ilegales continua demorado porque, al tratarse de un terminal marítima y no aeroportuaria, no existe el área a la que se suele trasladar a los pasajeros con documentación irregular y en donde se los devuelve a su país de origen.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Bolivia emitió un comunicado responsabilizando a la empresa y apuntó que deben “otorgar una inmediata solución” a estos pasajeros, ya que “su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino” para “evitar este tipo de imprevistos”.

Según el diario español El País, este conflicto plantea una nueva preocupación para las autoridades policiales, ya que este escenario los enfrenta a la posibilidad de que con los cruceros se abra una vía para la llegada de inmigrantes en situación irregular.

Esta problemática aumentó considerablemente en los últimos años debido a las fuertes crisis que enfrentan países de América Latina, África y Asia. Sumado a esto, las consecuencias de guerras como la de Rusia y Ucrania provocaron una gran movilización de ciudadanos que buscan desesperadamente huir de sus hogares y probar una nueva vida en regiones como España, Reino Unido y Francia.

En el caso particular de la península ibérica, hubo 56.852 entradas de inmigrantes irregulares a España en 2023, lo que representó un 82,1% más que en 2022. De ese total, sólo 1234 accedieron por vía terrestre, mientras el resto lo hicieron por vía marítima.