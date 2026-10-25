Cuatro pilotos de la Fuerza Aérea de Filipinas murieron el pasado viernes 23 de octubre de 2026, cuando dos aviones SF-260 colisionaron durante un vuelo de entrenamiento y cayeron dentro de la Base Aérea Fernando, en la ciudad de Lipa, provincia de Batangas, al sur de Manila. El accidente ocurrió a las 3:51 p. m., hora local, y no dejó heridos en tierra.

La institución confirmó las muertes el sábado y anunció una investigación para establecer las causas del siniestro. Como medida preventiva, también ordenó inmovilizar temporalmente las aeronaves restantes de ese modelo.

🇵🇭 | URGENTE: Dos aviones militares chocaron en el aire y se estrellaron durante un vuelo de entrenamiento en Filipinas, causando la muerte de 4 pilotos. pic.twitter.com/SauA0Wbx9y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

La Fuerza Aérea de Filipinas abrió una investigación sobre la colisión de los SF-260

En un comunicado, la Fuerza Aérea Filipina (PAF, por sus siglas en inglés) describió lo ocurrido como un accidente aéreo que involucró a dos aeronaves SF-260 durante una misión de instrucción. Ambos aparatos se estrellaron dentro del perímetro de la instalación militar.

PUBLICIDAD

Aunque la entidad confirmó el siniestro, no divulgó detalles que permitieran establecer qué provocó la colisión.

La decisión de suspender temporalmente las operaciones con los SF-260 se adoptó como medida de precaución mientras avanzaban las indagaciones. La institución no precisó cuántas unidades de este modelo continuaban en su flota.

Video registró el momento en que dos aviones militares chocaron en Filipinas

El accidente tuvo repercusión internacional después de que se difundieran grabaciones del momento en que las aeronaves colisionaron en el cielo despejado. Las imágenes circularon ampliamente en internet.

Un testigo citado por la agencia Associated Press relató que uno de los aviones, con capacidad para dos ocupantes, cayó cerca de los barracones del personal militar dentro de la base. Pese a la proximidad del impacto con esa zona, las autoridades no reportaron víctimas adicionales a los cuatro pilotos.

La Fuerza Aérea lamentó la muerte de los tripulantes y destacó su servicio. En su pronunciamiento, la institución afirmó que “honra el servicio y el sacrificio de los pilotos caídos”.

Los accidentes anteriores de aeronaves SF-260 también dejaron víctimas mortales

El siniestro se sumó a otros dos accidentes fatales que involucraron aeronaves del mismo modelo durante actividades de entrenamiento de la Fuerza Aérea filipina.

En mayo de 2026, un SF-260 se estrelló en la provincia montañosa de Benguet, en el norte del país, durante un vuelo de entrenamiento de navegación que se realizaba junto con otros aviones de ese tipo. Dos pilotos murieron en ese episodio.

En 2023, otro aparato cayó en un campo de arroz de la provincia de Bataan, al noroeste de Manila, mientras participaba en una práctica militar. Sus dos tripulantes fallecieron.

Según medios locales, Filipinas adquirió de Italia los SF-260 que integraban su flota. Sin embargo, no se precisó públicamente cuántas aeronaves de este modelo permanecían disponibles para las operaciones militares.