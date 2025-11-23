La Habana. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío alertó este sábado sobre el “peligro” de una eventual agresión militar de Estados Unidos para “derrocar con violencia” el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela.

“Crece el peligro de agresión militar y terrorista contra Venezuela, con el objetivo de derrocar con violencia al gobierno de esa nación hermana. Un golpe de Estados Unidos contra Nuestra América y su largo camino de independencia”, señaló en redes sociales el viceministro cubano de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos mantiene desde hace dos meses un despliegue militar a gran escala en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense comenzó en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de narcóticos. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de ochenta personas muertas.

Varias aerolíneas de Europa y América cancelaron este sábado sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera en la víspera un aviso internacional que instó a “extremar la precaución”" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Cuba, aliada histórica del chavismo, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión a Venezuela.

Este sábado, el canciller venezolano, Yván Gil, compartió una carta enviada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Maduro en la víspera de su cumpleaños en la cual consideró que Caracas “saldrá victoriosa” frente a las que tachó de “nuevas amenazas imperiales”.