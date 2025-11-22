Un petrolero ruso dio una maniobra de retorno en su ruta hacia Venezuela después de que un buque de guerra de Estados Unidos cruzara su trayectoria cerca de la costa del país, según el rastreo de petroleros de Bloomberg.

El movimiento militar, que ocurrió el pasado día 13, plantea dudas sobre si Washington podría intervenir para restringir la ayuda energética de Moscú a Caracas.

El barco ruso Seahorse se dirigía a Venezuela para entregar una carga de combustible cuando el destructor estadounidense USS Stockdale se posicionó en su ruta. El navío ruso cambió de rumbo, dirigiéndose hacia Cuba, y navegó cerca de las aguas territoriales venezolanas en dirección a Puerto Rico. Desde entonces, el Seahorse ha intentado acercarse a Venezuela dos veces, pero retrocedió en ambas ocasiones y permanece anclado en el Caribe.

No está claro cuáles eran las intenciones del buque de guerra con respecto a la embarcación rusa, y un portavoz del Comando Sur de EE. UU. se negó a comentar sobre los movimientos del navío. El USS Stockdale llegó al Caribe a finales de septiembre, junto con otros 12 buques de guerra, para apoyar las operaciones antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump en la región.

Mientras tanto, el Seahorse está bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea y es uno de los cuatro barcos rusos que entregan a Venezuela un combustible llamado nafta, un país también sancionado. Consultados, la Casa Blanca, un portavoz del Kremlin y el Ministerio de Información de Venezuela no han comentado hasta el momento.

Aunque Venezuela logró recibir envíos de nafta de Chevron durante el gobierno de Joe Biden, la política de “máxima presión” de Trump contra el líder venezolano Nicolás Maduro interrumpió estas importaciones. Ahora Venezuela depende de Rusia para recibir el producto.