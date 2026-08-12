El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este miércoles de “nueva fabricación calumniosa” y “sin “fundamento” el artículo publicado por The New York Times en el cual vincula a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente de la isla, Raúl Castro, de presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas.

“No existe vínculo o participación alguna del gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México”, aseveró Rodríguez en un mensaje en redes sociales.

Este martes The New York Times publicó un artículo en el cual, según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba e introducía mercancías ilícitas en el país.

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De acuerdo con el texto, Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, habría facilitado la entrada a la isla de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas a cambio de recibir artículos de lujo como soborno, además de permitir la libre circulación de delincuentes buscados.

El canciller cubano señaló al respecto este miércoles que “lo que sí es absolutamente cierto” es que “la delegación cubana alertó reiteradamente sobre la existencia de una o varias operaciones de tráfico de cubanos hacia EE.UU., cuyo centro coordinador estaba en el sur de Florida”.

Detalló que estas advertencias tuvieron lugar “en conversaciones bilaterales entre los gobiernos cubano y estadounidense sobre temas migratorios y con participación de altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna, entre 2022 y 2024”.

Apuntó, además, que, en ese contexto, “se recomendó repetidas veces a las autoridades de ese país que investigaran el hecho, pero nunca ofrecieron respuesta”.

La red de tráfico con la cual se vincula a Rodríguez Castro, conocida como la “Mafia cubana de Quintana Roo” por haber operado en ese estado mexicano, fue investigada por autoridades federales de EE.UU. en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para unas 21 personas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., el grupo criminal utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar de manera clandestina a cubanos que querían salir de la isla, entre ellos, algunos jugadores profesionales de béisbol, precisó el Times en otro artículo.

Según el diario estadounidense, El Cangrejo, de 42 años, fue mencionado a los fiscales de ese país por al menos dos miembros de la organización criminal, y señalado como colaborador y facilitador del paso seguro de sus miembros hacia y desde Cuba.

Sin embargo, NYT indica que Rodríguez Castro no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha pasado en los últimos meses a situarse en el centro del tablero político de Cuba como referente de en los contactos con EE.UU., pese a no tener ningún cargo formal, una posición que no ha generado del todo reacciones positivas dentro de representantes de la izquierda en la isla.