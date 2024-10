CIUDAD VICTORIA, México. Activistas de derechos humanos y familiares en la violenta ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, frente a Laredo, Texas, culparon al ejército y a las tropas de la Guardia Nacional por la muerte de una enfermera y una niña de 8 años.

Los familiares declararon el fin de semana que, al parecer, las víctimas quedaron atrapadas en el fuego cruzado de tiroteos con vehículos de presuntos cárteles de la droga perseguidos por patrullas militares. Nuevo Laredo ha estado dominado durante mucho tiempo por el despiadado Cártel del Noreste, una rama de la antigua banda de los Zetas.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un grupo activista, dijo en un comunicado a última hora del domingo que otro civil murió durante otra persecución militar en la ciudad. La Guardia Nacional es una fuerza entrenada y dirigida por militares y supervisada por el Departamento de Defensa.

Los fiscales civiles del estado fronterizo de Tamaulipas -donde se encuentra Nuevo Laredo- se negaron a confirmar o desmentir los tres incidentes separados ocurridos el viernes y el sábado. Los fiscales federales y el Departamento de Defensa no respondieron a las peticiones de comentarios.

De confirmarse las muertes por disparos, sería la segunda vez en dos semanas que las fuerzas militares mexicanas matan a civiles. También elevaría a tres el número de niños o adolescentes muertos en incidentes en los que se han visto implicadas fuerzas militares: una niña de 11 años y un niño de 17 se encontraban entre los seis migrantes asesinados, al parecer por soldados, el 1 de octubre en el estado sureño de Chiapas.

El primer incidente en Nuevo Laredo ocurrió a última hora del viernes, cuando una enfermera, su marido y su hijo se encontraron en una carretera en la que los soldados perseguían vehículos de sospechosos.

El marido de la fallecida, Víctor Carrillo Martínez, declaró a la prensa local que “hubo un enfrentamiento” y su mujer murió “en el fuego cruzado”.

En ese momento, dijo que los soldados pasaron junto al vehículo de la familia, pero no hicieron nada por ayudarles. “Se fueron como si no hubiera pasado nada”, dijo Carrillo Martínez.

El Comité de Derechos dijo que la enfermera de 46 años recibió una herida de bala en la cabeza. Su marido dijo que el personal sanitario le dijo que “eran balas de gran calibre utilizadas por los soldados”.

Un día después, el sábado, una niña de ocho años y su abuela se dirigían en coche a una papelería cuando se vieron atrapadas en medio de una persecución en la que soldados u oficiales de la Guardia Nacional perseguían a unos sospechosos.

La abuela contó a los periodistas que un vehículo militar perseguía a un todoterreno; su coche quedó atrapado entre los dos y los militares abrieron fuego.

“Cuando miré, el carro estaba cubierto de sangre”, recordó la abuela. “Miré a la niña y dije: ‘se está desangrando’”.

“Grité, grité a los soldados, pero como no querían parar, no me ayudaron”, dijo.

La abuela los describió como soldados, pero su hija dijo que eran oficiales de la Guardia Nacional.

La confusión es comprensible; la Guardia Nacional se creó en 2019 bajo un supuesto mando civil, pero en su mayor parte han sido reclutados de filas militares y han recibido formación militar. En septiembre, el control de la fuerza fue entregado a los militares, y por lo general usan uniformes militares.

La comisión dijo que, en un tercer caso, se encontró el cadáver torturado de un joven en un camión que el ejército y la Guardia Nacional habían estado persiguiendo; dijo que no se encontraron armas en el vehículo.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, que dejó el cargo el 30 de septiembre, otorgó a los militares un papel sin precedentes en la vida pública y en la aplicación de la ley; creó la Guardia militarizada y utilizó las fuerzas militares combinadas como las principales fuerzas del orden del país, suplantando a la policía.

Pero los críticos afirman que el ejército no está capacitado para realizar labores policiales civiles.

El ejército ha estado implicado en asesinatos anteriores en Nuevo Laredo, donde no son infrecuentes los tiroteos en las calles. En 2023, el Departamento de Defensa dijo que 16 soldados serían juzgados por cargos militares relacionados con el asesinato de cinco hombres en Nuevo Laredo ese año.

El asesinato de cinco hombres el 18 de mayo de 2023 fue captado en imágenes de cámaras de seguridad tan gráficas que incluso López Obrador lo describió como una aparente “ejecución”.

El titular de la comisión de derechos, Raymundo Ramos, dijo que “las fuerzas armadas siguen teniendo poderes muy grandes, muy fuertes y por encima de cualquier autoridad civil”.

“Parece que nadie quiere tocar a los militares en este país”, dijo Ramos.