Este miércoles se reanudó el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, tras las festividades del Año Nuevo tailandés. Vale la pena resaltar que Sancho enfrenta cargos por el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Koh Phangan.

De acuerdo con el programa ‘Vamos a ver’, Sancho habría decidido asumir su propia defensa, pues se ha visto bastante descontento con su abogado tailandés. Esta información es similar a la que brindó la jurista Bea de Vicente en la ‘Sexta’, quien ha sido la única persona ajena al caso quien ha estado presente en la sala de juicio.

Vicente pudo hablar con el acusado alrededor de 15 minutos y en su charla Sancho aprovechó para desahogarse sobre las supuestas irregularidades que se están presentando en el juicio.

Esto debido a que Sancho se encuentra inconforme tanto con la traductora que le han puesto como con el abogado de oficio, quien es de origen tailandés tal y como recogen las leyes del país asiático.

“El inicio de la traducción es una locura. No traduce rápido y no me entero de nada”, comentó Sancho.

Asimismo, agregó: “El abogado tailandés muestra indiferencia. Yo no sabía que los abogados meditaban”, comentó haciendo referencia a que en una de las sesiones el jurista se quedó dormido. “Es de pastel (...) Esto no es justicia”, agregó.

“Está muy cabreado con el juez y sus abogados. Se tiene que agarrar las cadenas con las que tiene que andar. Le puede la desesperación”, concluyó Bea de Vicente.