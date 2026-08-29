Daniel Sancho, el chef acusado de asesinar al doctor Edwin Arrieta, ha pedido “discreción” de sus amistades para que no revelen detalles de su vida en la prisión de Surat Thani, en Tailandia, reportó la agencia de noticias MSN.

“Ha sido el propio Daniel quien ha pedido discreción máxima porque no quiere que se sepa cómo está siendo su día a día”, dijo la periodista Leticia Requejo en el programa “El verano se mueve”.

Sus amistades han mantenido contacto con él mientras cumle su condena. Lo han ayudado económicamente y lo han visitado, como fue el caso de Jaime Onieva, quien viajó a Tailandia para visitarlo. Además, otras tres personas de su círculo recolectaron unos $3,475.35 (unos 3,000 euros) para Sancho.

PUBLICIDAD

Pese a que cumple cadena perpetua, su futuro aún es incierto, pues una sentencia de apelación fue sometida al Tribunal Apelaciones de Phuket para revertir la condena.

El crimen se remonta a agosto de 2023 cuando Sancho presuntamente desmembró a Arrieta en la turística isla de Koh Phangan. Según el tribunal que juzgó el caso, Sancho planeó el crimen, lo golpeó y descuartizó y luego arrojó sus restos al mar y a vertederos de basura del lugar.

En agosto de 2024, el hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por los cargos de asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción con premeditación.

Por ahora, se espera que se fije una fecha para la lectura pública de la sentencia de apelación.