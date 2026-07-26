Laura Loomer se hizo famosa por difundir teorías conspirativas en internet. Ahora, mientras recorre Ucrania para ver los daños infligidos por Rusia, admite que ella misma cayó en algunas falsedades.

Aliada cercana del presidente Donald Trump, Loomer ha dado un giro total respecto de sus críticas a Ucrania y está instando a otros conservadores a desconfiar de la propaganda de Moscú, a la que culpa de haber engañado a amplios sectores de la derecha estadounidense.

“No necesitas escuchar a un podcaster y dejar que influya en tu opinión sobre un país. Puedes mirar esos hechos tú mismo”, dijo Loomer a The Associated Press en Kiev poco después de regresar de un viaje cerca de la línea del frente en el este de Ucrania. La entrevista debía realizarse en el hotel de Loomer, pero tuvo que trasladarse al refugio subterráneo antibombas del edificio mientras la ciudad enfrentaba otro ataque con misiles balísticos.

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Loomer ha seguido siendo influyente para Trump pese a no tener un cargo oficial, y afirmó que hablaron por teléfono después de que ella se sentó a conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Señaló que espera reunirse con Trump tras regresar de su viaje.

El cambio de Loomer sobre Ucrania ha sido bien recibido por los líderes del país, cuyas relaciones con Trump se han visto tensas en ocasiones. Pero también ha provocado confusión, sorpresa y sospechas en Estados Unidos. Ella sigue insistiendo en que Ucrania no está pagando sus viajes.

Mientras Trump y Zelenskyy se preparan para reunirse el martes en Washington, Loomer sostiene que su viaje ha marcado una diferencia, al volver a centrar la atención en la guerra mientras el Congreso debate nuevas sanciones contra Rusia.

“Se ve bien para Ucrania, ¿no?”, manifestó. “Llegar a esta reunión la próxima semana en el Despacho Oval se ve bastante bien”.

Loomer dice que la “embaucaron” para oponerse a Ucrania

Loomer había pasado años minimizando la guerra y amplificando la propaganda rusa hasta que dio un giro dramático esta semana.

“He llegado a darme cuenta de que me embaucó la propaganda rusa y llegué a creer muchas cosas que no eran ciertas sobre Ucrania. Antes pensaba que este era un país lleno de nazis”, le dijo Loomer a Zelenskyy mientras lo entrevistaba para su programa en Rumble, una plataforma de video en línea.

Loomer atribuyó su adoctrinamiento a que las plataformas de redes sociales estadounidenses la vetaran, lo que la llevó a probar Telegram, donde los medios rusos se comparten ampliamente.

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“Los rusos”, añadió, “son muy buenos para capitalizar la rabia de la gente. Y yo estaba muy enojada”, comentó, al recordar sus sentimientos sobre las elecciones de 2020, que ella sostiene falsamente que le fueron robadas a Trump pese a toda la evidencia en contra.

Afirmó que su cambio de perspectiva fue gradual, a medida que empezó a ver a podcasters como Tucker Carlson “volverse contra el presidente Trump”, mientras fuentes rusas amplificaban su retórica.

Loomer, quien asegura ser periodista independiente, le dijo a la AP que su giro ya está cambiando opiniones dentro del movimiento de Trump “Make America Great Again”.

“Oh, cien por ciento”, aseguró. “He recibido mensajes todo el día de distintas personas y de medios y de la política, y de gente que simplemente me sigue en internet, que me dijo: ‘Guau, no me di cuenta de cuánto nos han mentido’. ‘Guau, de verdad me abriste los ojos’”.

Recibida con los brazos abiertos

Funcionarios ucranianos parecieron reconocer la oportunidad de ganarse a una ferviente aliada de Trump con una gran audiencia en internet. Además de su entrevista con Zelenskyy, Loomer tuvo encuentros con altos funcionarios ucranianos y con el rabino principal del país.

“Se necesita valentía para venir a Ucrania y no dejarse disuadir por la propaganda rusa o las sirenas de ataque aéreo”, escribió en redes sociales la oficina de Zelenskyy.

Loomer también recibió una visita guiada por la Catedral de la Dormición de la Lavra de Kyiv-Pechersk, un complejo monástico que fue atacado por Rusia el mes pasado.

“Laura es muy poderosa y tiene mucha autoridad en Estados Unidos, así que espero que todo lo que ha visto con sus propios ojos la ayude a difundir la verdad cuando regrese a Estados Unidos”, le dijo a la AP Tetyana Berezhna, viceprimera ministra y ministra de Cultura de Ucrania. “De verdad espero y creo que su visita tendrá un enorme impacto en las relaciones con la administración de Estados Unidos”.

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Aunque algunos han intentado restar importancia a la influencia de Loomer sobre el presidente, él a menudo ha seguido sus consejos. En ocasiones viajó con él durante la campaña de 2024, y el año pasado él depuró al personal de su Consejo de Seguridad Nacional después de que ella planteara preocupaciones sobre su lealtad en una reunión en el Despacho Oval.

Trump parece estar siguiendo el viaje de Loomer y compartió en redes sociales un video de su conversación con Zelenskyy.

“¡¡¡Muy bien!!!”, escribió el jueves por la noche.

La conspiracionista denuncia las teorías conspirativas

Loomer tiene un largo historial de difundir mentiras y teorías conspirativas. En una ocasión compartió un video que calificaba los ataques terroristas del 11 de septiembre como “un trabajo interno” y amplificó una mentira sobre inmigrantes haitianos que comían perros y gatos en Ohio, que Trump luego repitió durante un debate presidencial con Kamala Harris.

Aunque Loomer puede haber cambiado de opinión sobre la invasión rusa, su racismo y sus prejuicios no han variado.

“Una cosa que de verdad me encanta de Ucrania es que no he visto a un solo musulmán aquí”, publicó el sábado. “Es tan refrescante”.

Pero en la entrevista, lamentó cómo podcasters influyentes pueden difundir desinformación.

“Han logrado deformar la mente de la gente hasta el punto de que las personas ya ni siquiera son capaces de analizar un tema con sentido común, porque quieren depender de estas personalidades para que les den la opinión que creen que deberían tener”, afirmó, y calificó la situación como “una gran amenaza para la seguridad nacional”.

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Dijo que cree que la “guerra de información” tiene “el potencial de ser más destructiva que cualquier guerra cinética que nuestro país pueda enfrentar alguna vez” e instó a la administración Trump a tomarse más en serio la amenaza de la propaganda rusa, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia.

“Creo que algunos de nuestros líderes están siendo influenciados por propaganda”, expresó.

La Casa Blanca ha minimizado de manera rutinaria el papel de la influencia de Moscú, especialmente porque Trump se ha irritado ante investigaciones según las cuales Rusia trabajó para impulsar su candidatura de 2016.

Loomer ha dicho repetidamente que Ucrania no financió su viaje e insistió en que viajó a título personal.

“Puedo garantizarles que nadie me pagó. Desde luego, el gobierno de Ucrania no me pagó para venir aquí”, afirmó.

“Si es falso, ¿por qué arriesgué mi vida? Estoy en un refugio antibombas ahora mismo. Casi no dormí esta semana”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.