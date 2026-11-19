Un brote de enfermedad gastrointestinal a bordo de un crucero que recorre destinos del Caribe y Centroamérica ha dejado a 148 personas enfermas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, mientras las autoridades sanitarias investigan qué provocó la propagación de los síntomas.

El incidente ocurrió en el barco Caribbean Princess, de la compañía Princess Cruises, donde 134 pasajeros, de un total de 2,936, y 14 integrantes de la tripulación, de un total de 1,132, reportaron vómitos y diarrea.

Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la compañía notificó el brote al Programa de Saneamiento de Embarcaciones de la agencia el domingo 15 de noviembre.

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El crucero salió de Fort Lauderdale, Florida, el miércoles 11 de noviembre y tiene previsto visitar destinos del Caribe Neerlandés, Panamá, Costa Rica, Colombia y Gran Caimán antes de regresar a Florida el lunes 23 de noviembre.

Investigan el origen del brote

Hasta el momento, las autoridades no han identificado el agente responsable de la enfermedad. Los CDC indicaron que las muestras tomadas a las personas afectadas todavía están pendientes de pruebas confirmatorias.

Aunque el norovirus figura entre las causas más frecuentes de brotes gastrointestinales en cruceros, la agencia no ha confirmado que ese virus esté relacionado con este incidente.

En declaraciones difundidas por la publicación People, Princess Cruises aseguró que un número limitado de pasajeros presentó síntomas de una enfermedad gastrointestinal leve.

La empresa indicó que su tripulación respondió rápidamente y activó protocolos sanitarios reforzados, que incluyen labores de limpieza y desinfección en distintas áreas de la embarcación.

También se implementaron medidas de aislamiento para los pasajeros y empleados enfermos, con el propósito de reducir el riesgo de nuevos contagios.

Los CDC mantienen la supervisión del caso a distancia y han ofrecido orientación a la compañía sobre los procedimientos de limpieza, saneamiento y notificación de nuevos casos.

La agencia aclaró que las cifras corresponden al total de personas que enfermaron durante el viaje, por lo que no significa que las 148 hayan presentado síntomas simultáneamente. Algunos casos también pudieron notificarse después de que pasajeros o tripulantes desembarcaran.

Qué se sabe sobre el norovirus

Aunque todavía se desconoce la causa del brote, los CDC señalaron que el norovirus suele estar relacionado con episodios de enfermedades gastrointestinales en embarcaciones turísticas.

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Este virus es altamente contagioso y puede provocar vómitos y diarrea. De acuerdo con la Clínica Mayo, los síntomas generalmente aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición y pueden durar de uno a tres días.

La transmisión puede ocurrir mediante alimentos, agua o superficies contaminadas, así como por el contacto cercano con una persona infectada.

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio figura lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y mantener precauciones al consumir alimentos.