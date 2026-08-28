La búsqueda de al menos 65 turistas estadounidenses continúa tras las devastadoras inundaciones que arrasaron el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, y que han dejado más de 300 muertos y cientos de desaparecidos.

Las autoridades nepalesas informaron que los ciudadanos de Estados Unidos formaban parte de grupos de peregrinos y viajeros que se dirigían al monte Kailash, un destino sagrado ubicado en la región del Tíbet. Muchos perdieron toda comunicación cuando una violenta avalancha de agua, lodo y rocas descendió por el valle tras el colapso de un glaciar en el Himalaya.

Tres estadounidenses fueron rescatados

En medio de la tragedia, las autoridades confirmaron que tres ciudadanos estadounidenses fueron rescatados con vida. Sin embargo, decenas de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos mientras equipos de emergencia recorren zonas incomunicadas por aire y tierra.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que trabaja junto al gobierno de Nepal para localizar a los ciudadanos afectados y brindar asistencia consular, aunque advirtió que el número de desaparecidos podría variar a medida que avance la identificación de las víctimas.

Entre los desaparecidos hay viajeros procedentes de varios estados, incluidos grupos vinculados a organizaciones espirituales que participaban en una peregrinación hacia Kailash. Las últimas comunicaciones recibidas por sus familias ocurrieron minutos antes de que la inundación destruyera carreteras, puentes y un centro de inmigración cercano a la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Las operaciones de búsqueda continúan, aunque las condiciones siguen siendo extremadamente difíciles debido a los deslizamientos de tierra, la destrucción de la infraestructura y el riesgo de nuevas inundaciones en la región montañosa.