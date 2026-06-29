Más de 100 personas que acababan de ser deportadas de Estados Unidos se encontraban alojadas en un hotel cuando se produjeron los terremotos en Venezuela, lo que desencadenó una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes y recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros, según los supervivientes.

Un vuelo de deportación procedente de Miami llegó a Venezuela unas horas antes de los terremotos del miércoles. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que realiza un seguimiento de los vuelos de deportación. Fueron trasladados a un hotel en La Guaira.

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Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que escapó de los escombros del hotel junto con otros 20 deportados aproximadamente, que recorrieron las calles en busca de ayuda. Vieron a gente corriendo, algunos desnudos y otros descalzos, al salir de entre los escombros del edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles.

«Caminamos unos cinco kilómetros, y yo no paraba de llorar… no había forma de comunicarse», explicó Portillo en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo, Venezuela.

Llegaron a un edificio de la Guardia Nacional, donde pudieron llamar a sus familiares.

«He renacido; Dios me ha dado una segunda oportunidad», afirmó Portillo. «Estoy traumatizada», añadió tras una pausa, entre lágrimas.

El Gobierno venezolano afirma que han fallecido más de 1,700 personas.

Sobrevivieron al terremoto el mismo día en que fueron deportados de EE. UU.

Portillo se vio envuelto en la campaña de deportaciones masivas del Gobierno de Trump. En mayo, ICE Flight Monitor registró 288 vuelos de deportación con destino a 38 países, entre ellos Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile y Costa de Marfil.

Según ICE Flight Monitor, Estados Unidos realizó 12 vuelos de deportación a Venezuela en mayo, con operaciones tres días a la semana. Los vuelos de deportación a Venezuela se reanudaron en febrero de 2025 tras una pausa de 13 meses.

Portillo afirmó que el Gobierno los llevó al Hotel Santuario La Llanada, donde se les realizaron reconocimientos médicos y se les entregaron documentos de identidad. Les dijeron que al día siguiente volverían a casa.

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Portillo se alojaba en una habitación de la segunda planta junto con otras 16 mujeres. Salió al balcón para contemplar el mar y vio que el cielo estaba negro; hacía mucho calor. Volvió a la habitación, se tumbó en la cama y empezó a sentir que la sacudían.

«Empecé a oír “papá, papá, papapa…” y vi cómo las mujeres que estaban a mi lado empezaban a caer», contó al describir los sonidos del terremoto. «Todas gritaban pidiendo ayuda».

Y, casi al instante, se produjo el segundo terremoto.

«Me caí y acabé sepultada y cubierta por una viga, pero el temblor hizo que todo se moviera en el lugar donde estaba sepultada y pude salir», explicó Portillo, que tiene moratones por todo el cuerpo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AP.

Un vídeo del Gobierno venezolano publicado en las redes sociales mostraba imágenes de los deportados siendo recibidos por las autoridades venezolanas a su llegada al aeropuerto de Caracas el miércoles.

Jenny Rodríguez, de 24 años, declaró a la cadena Telemundo que viajaba en ese vuelo y que la llevaron al hotel.

«Estaba atrapada bajo los escombros. Se acercó un compañero que había viajado en el mismo vuelo; conseguí sacar la mano de entre los escombros, lo agarré por los pantalones y le supliqué que me ayudara», contó. «Gracias a Dios —y a él— pude salir de allí».

Liliana Rojas declaró a Telemundo que lleva tiempo intentando localizar a su pareja, de 33 años. El centro de detención de El Paso (Texas), donde se encontraba recluido, solo le ha comunicado que ha sido deportado.

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«Nadie da una respuesta sobre nada», dijo Rojas.

Una mujer afirma que se siente «renacida» tras sobrevivir a

Portillo, que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en noviembre de 2021 y, según dijo, tenía una solicitud de asilo pendiente, no recordaba el número de teléfono de sus hijos. Llamó a su marido, que se encontraba en Estados Unidos.

«Le dije: “César, estoy viva. Ayúdame”. Y mi marido no paraba de decir: “No puede ser”», contó ella. «“Estoy viva, he conseguido salir de entre los escombros, estoy viva”, le dije».

Su marido llamó a sus hijos, quienes fueron a recogerla y pudieron reunirse con su madre la noche siguiente.

«Nací ese día; el día 24, volví a nacer», afirmó Portillo, que vivió en el sur de Florida durante más de cuatro años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.