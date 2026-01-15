Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval”.

Esto se dio previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses, informó.

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval” que ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en “relaciones libres, comerciales con el mundo” su crudo.