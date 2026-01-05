Quien fuera vicepresidenta de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, juramentó hoy, lunes, como nueva presidenta del país.

La juramentación se llevó a cabo durante una ceremonia en la Asamblea Nacional, encabezada por su hermano, el diputado Jorge Rodríguez.

El acto ocurre el mismo día en que Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron por primera vez tras su captura ante un tribunal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico imputados por el gobierno estadounidense.

Rodríguez ha ofrecido “colaborar” con la administración de Donald Trump en lo que podría ser un cambio sísmico en las relaciones entre los gobiernos adversarios.

Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía de Venezuela, un país dependiente del petróleo, y su temido servicio de inteligencia, y estaba en la línea de sucesión presidencial. El lunes por la tarde, Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como la líder encargada de la nación sudameriana. También forma parte de un grupo de altos funcionarios en la administración de Maduro que ahora parece controlar Venezuela.

Rodríguez, una abogada y política de 56 años, ha tenido una larga carrera representando la revolución iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial.

Su ascenso a líder interina del país sudamericano fue una sorpresa el sábado por la mañana, cuando Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en comunicación con Rodríguez y que la líder venezolana fue “cortés” y trabajaría con el gobierno estadounidense. Rubio dijo que Rodríguez era alguien con quien la administración podría trabajar, a diferencia de Maduro.

Pero en un discurso televisado, Rodríguez no dio indicios de que cooperaría con Trump, refiriéndose a su gobierno como “extremistas” y manteniendo que Maduro era el líder legítimo de Venezuela.

Lo que se está haciendo con Venezuela “es una atrocidad que viola el derecho internacional”, afirmó Rodríguez, rodeada de altos funcionarios civiles y militares.

Trump advirtió el domingo que, si Rodríguez no se alineaba, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. Agregó que quería que ella proporcionara “acceso total”, desde instalaciones petroleras hasta infraestructura básica como carreteras, para que puedan ser reconstruidas.

Luego, en declaraciones publicadas en su Instagram, ella adoptó un tono conciliador en un mensaje donde expresó su esperanza de construir “relaciones respetuosas” con Trump.

Maduro, fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 durante una operación militar en Caracas, y posteriormente trasladado fuera del país para enfrentar cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo y narcotráfico