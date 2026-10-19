Una mujer rusa recuperó en los tribunales la mitad del dinero que su marido había gastado en una amante del presupuesto familiar de la pareja, informaron este lunes medios locales.

La mujer, que ya se ha divorciado de su cónyuge, logró acceder a la cuenta bancaria de su pareja después de percatarse de su infidelidad, según el digital Fontanka.

Así, la rusa pudo averiguar cuánto dinero el hombre había gastado en su relación extramatrimonial, a casi 1.4 millones de rublos, es decir, unos 15,000 euros o 17,000 dólares al cambio actual.

La mujer acudió a un tribunal para exigir el divorcio y la mitad del monto transferido por su marido a la amante.

Finalmente, la Justicia se puso de parte de la esposa engañada, quien demostró que su pareja envió durante dos años dinero a su querida procedente de los fondos comunes de la pareja.

El hombre, por su parte, no presentó argumentos para refutar la versión de su exesposa.