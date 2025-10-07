Un edificio en obras ubicado en la calle Hileras, muy cerca de la plaza de Ópera, en Madrid, España, se derrumbó parcialmente en la madrugada de este martes 7 de octubre, dejando al menos un herido grave y cuatro personas desaparecidas, según informaron medios locales.

El accidente ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia de la capital española.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando parte del forjado del inmueble colapsó mientras se realizaban trabajos de construcción. Según fuentes de la Policía Nacional y del cuerpo de Bomberos de Madrid, en el lugar trabajan al menos once dotaciones de bomberos y equipos del SAMUR-Protección Civil, que instalaron un dispositivo de búsqueda y rescate entre los escombros.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Uno de los trabajadores fue rescatado con heridas graves y trasladado a un hospital cercano, mientras se continúa la búsqueda de otros dos operarios que, según las primeras informaciones, se encontraban dentro del edificio en el momento del derrumbe.

Testimonios de vecinos y trabajadores

Vecinos de la zona relatan que el edificio llevaba tiempo en obras para una posible transformación en hotel. Una residente declaró haber sentido “un temblor muy fuerte” seguido de una gran nube de polvo. “Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías”, explicó una comerciante de la zona a los medios presentes.

La encargada de un establecimiento cercano confirmó que el inmueble había estado abandonado durante años antes de iniciarse su rehabilitación. “Habían instalado una grúa enorme y las obras parecían de gran envergadura”, añadió.

Zona acordonada y situación en desarrollo

La calle Hileras permanece acordonada por la Policía Municipal mientras los equipos de rescate inspeccionan los restos del edificio para descartar la presencia de más víctimas. El acceso a las calles adyacentes, incluidas las inmediaciones de la plaza de Ópera, ha sido restringido por motivos de seguridad.

Las autoridades no han confirmado aún las causas del colapso, aunque las primeras hipótesis apuntan a un fallo estructural durante las obras de rehabilitación.