Yakarta. Rescatistas indonesios buscaban el sábado a una familia de cuatro turistas españoles después de que un barco turístico con 11 personas a bordo se hundió durante la noche cerca de la isla Padar, un destino popular dentro del Parque Nacional de Komodo, informaron las autoridades.

El barco transportaba a seis turistas españoles, cuatro miembros de la tripulación y un guía local cuando se hundió el viernes por la noche luego de sufrir una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo hacia Padar, señaló Fathur Rahman, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.

Rahman comentó que tres personas fueron rescatadas por una embarcación que pasaba por el lugar, y otras cuatro por un equipo de búsqueda y rescate.

“Los pasajeros desaparecidos son una familia de cuatro ciudadanos españoles: un esposo, su esposa y dos niños, y continuamos con los esfuerzos de búsqueda”, afirmó Rahman, “Esperamos que la operación de hoy arroje resultados positivos”.

El Parque Nacional de Komodo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO famoso por sus paisajes escarpados, playas prístinas y el dragón de Komodo. El parque atrae a miles de visitantes para bucear, hacer senderismo y realizar tours de vida silvestre.

Los sobrevivientes recibieron atención en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, mientras fuertes olas de hasta 8.2 pies de altura y la oscuridad dificultaban la labor de los equipos de emergencia durante la noche, señaló Rahman. A medida que las condiciones mejoraban por la mañana del sábado, los rescatistas intensificaron la búsqueda, la cual involucró a múltiples unidades de rescate en botes inflables y un barco con la asistencia de pescadores y residentes locales.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate publicó videos de la operación en mares agitados.

Indonesia es un archipiélago con más de 17,000 islas, y los transbordadores y barcos son una forma común de transporte. Los accidentes son frecuentes debido a los laxos estándares de seguridad y problemas de sobrecarga.