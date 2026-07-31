Cuatro montañistas fueron encontrados sin vida luego de la avalancha que arrasó una expedición en Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo. Entre los desaparecidos permanece el famoso alpinista Nirmal “Nimsdai” Purja, mientras rescatistas mantienen una intensa operación de búsqueda.

Los equipos de rescate recuperaron este viernes los cuerpos de cuatro montañistas que permanecían desaparecidos tras una avalancha ocurrida en Broad Peak, en la cordillera del Karakórum, en Pakistán, informó The Sun, al citar a autoridades del Club Alpino de Pakistán.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Nadhira Al Harthy, de Omán, y el ciudadano nepalí Pur Bahadur Gurung. Las autoridades indicaron que la identidad de las otras dos personas será confirmada una vez concluyan los procedimientos oficiales.

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La avalancha sorprendió el jueves a un grupo de 10 escaladores que intentaba alcanzar la cima de Broad Peak, de 8,051 metros (26,414 pies) de altura, considerada la duodécima montaña más alta del planeta y una de las más difíciles de escalar.

Entre los seis montañistas que continúan desaparecidos figura el reconocido alpinista nepalí Nirmal “Nimsdai” Purja, quien lideraba la expedición.

El Club Alpino de Pakistán informó que desde el momento de la avalancha no ha habido contacto con los escaladores y que las labores de búsqueda continúan con apoyo de helicópteros y personal especializado.

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para quienes siguen desaparecidos. Nuestros pensamientos permanecen con todas las familias y con la comunidad mundial del montañismo durante este difícil momento”, expresó la organización en un comunicado citado por The Sun.

Una expedición que buscaba hacer historia

Purja había revelado días antes de la tragedia que decidió modificar su itinerario con el objetivo de convertirse en la primera persona en escalar dos veces las 14 montañas de más de 8,000 metros del mundo sin utilizar oxígeno suplementario.

En una publicación en la red social X, el alpinista explicó que originalmente solo tenía previsto ascender el Gasherbrum II (G2), pero cambió sus planes al darse cuenta de que, si conquistaba Broad Peak, únicamente le restaría el Cho Oyu para completar el histórico reto.

“Solo pido un ascenso y un descenso seguros. No doy ninguna montaña por sentada”, escribió poco antes de iniciar la expedición, según The Sun.

Entre los desaparecidos hay montañistas de varios países

Además de Purja, las autoridades informaron que permanecen desaparecidos otros experimentados escaladores, entre ellos el nepalí Kili Pemba Sherpa, conocido por haber alcanzado la cima del Everest en 21 ocasiones.

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También figura la estadounidense Mallory Geis, quien había compartido recientemente en redes sociales su entusiasmo por participar en lo que describió como su primera gran expedición de alta montaña en Pakistán.

Una figura emblemática del montañismo

Nirmal Purja es considerado uno de los montañistas más destacados de la actualidad. Alcanzó fama internacional tras escalar las 14 montañas de más de 8,000 metros en apenas 189 días, estableciendo un récord mundial que fue documentado en la producción de Netflix “14 Peaks: Nothing is Impossible”.

Antes de dedicarse profesionalmente al montañismo, Purja sirvió durante seis años en el regimiento Gurkha y posteriormente pasó una década en el Special Boat Service, una unidad de élite de las fuerzas especiales del Reino Unido.

Las autoridades paquistaníes mantienen activa la operación de rescate mientras las difíciles condiciones del terreno continúan complicando el acceso a la zona del desastre, según The Sun.