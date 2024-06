PARÍS. Una operación multinacional de Interpol y el FBI desbarató en Moldavia los intentos de sabotear una de las herramientas clave de la agencia policial internacional, el sistema de notificaciones rojas, según informaron el martes fuentes oficiales. Cuatro personas fueron detenidas en este país de Europa del Este.

La operación conjunta, en la que también cooperaron las autoridades francesas y británicas, descubrió una organización delictiva internacional vinculada a individuos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia sospechosos de ciberdelincuencia, declaró el jefe de la lucha contra la corrupción de Moldavia.

Los sospechosos “pagaron a intermediarios y personalidades públicas de Moldavia para que informaran a delincuentes buscados de su condición de objeto de una notificación roja”, declaró a la prensa Veronica Dragalin, Jefa de Anticorrupción.

PUBLICIDAD

La notificación señala a las personas consideradas fugitivas a las fuerzas del orden de todo el mundo y es una de las herramientas más importantes de Interpol. La investigación condujo a la detención de cuatro personas durante 72 horas como sospechosas de interferir en la difusión de las notificaciones, declaró Dragalin.

La trama pretendía que las personas objeto de notificaciones rojas “obtuvieran asilo o el estatuto de refugiado” en Moldavia y otros países “con el fin de bloquear y suprimir” las notificaciones sobornando a funcionarios públicos, añadió.

Las sumas de dinero implicadas, dijo, ascienden a varios millones de dólares (euros).

Interpol declaró que la operación de la agencia policial internacional, con sede en Lyon (Francia), se llevó a cabo tras la detección de intentos de “bloqueo y supresión” de las difusiones, que señalan a personas consideradas fugitivas para las fuerzas del orden de todo el mundo.

Moldavia abrió una investigación el 2 de abril, tras recibir información de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia, y posteriormente solicitó la ayuda del FBI.

“Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción de alto nivel en todas sus formas, en particular contra las tramas que ponen en peligro las investigaciones penales en todo el mundo”, declaró Dragalin.

Un comunicado de Interpol señaló que la agencia ha tomado medidas para evitar nuevos “usos indebidos de sus sistemas”.

“Nuestros sólidos sistemas de vigilancia detectaron actividades sospechosas”, declaró el Secretario General de Interpol, Jürgen Stock. “Tomamos medidas inmediatas, entre ellas informar del asunto a las autoridades policiales de nuestro país anfitrión, Francia”.

Stock destacó el gran número de personas objeto de notificaciones rojas -más de 70,000-, pero no dio más detalles sobre el intento de sabotaje.

Interpol no respondió inmediatamente a las llamadas de The Associated Press en busca de comentarios.