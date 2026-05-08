BANGKOK. Los mineros de Myanmar han descubierto un raro rubí de enorme tamaño, considerado el segundo mayor en peso jamás encontrado en esta nación del sudeste asiático asolada por el conflicto, informaron el viernes los medios de comunicación estatales.

El rubí, de 11,000 quilates (2.2 kilogramos o 4.8 libras), fue desenterrado cerca de la ciudad de Mogok, en la región alta de Mandalay, centro neurálgico de la lucrativa industria de extracción de piedras preciosas que recientemente ha sufrido intensos combates en la amplia guerra civil del país.

Según un informe del diario estatal Global New Light of Myanmar, el nuevo rubí en bruto fue descubierto a mediados de abril, justo después de la tradicional fiesta de Año Nuevo.

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Aunque pesa aproximadamente la mitad que una piedra de 21,450 quilates (4.29 kilogramos o 9.45 libras) hallada en 1996, el nuevo descubrimiento se considera más valioso por su color y calidad superiores. Tiene un tono rojo púrpura con matices amarillentos, un color de alta calidad, una transparencia moderada y una superficie muy reflectante.

Myanmar produce hasta el 90% de los rubíes del mundo, principalmente en las zonas de Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas, tanto de comercio legítimo como de contrabando, son una importante fuente de ingresos para Myanmar. Activistas de derechos humanos y organizaciones como el grupo británico de investigación y presión Global Witness han instado a los joyeros a que dejen de comprar gemas procedentes de Myanmar, ya que la industria ha sido una fuente de ingresos vital para sus gobiernos militares durante varias décadas.

Este año se instauró un nuevo gobierno, aparentemente civil, tras unas elecciones calificadas de farsa por grupos de derechos humanos y de la oposición. La votación devolvió al poder al presidente Min Aung Hlaing, jefe del ejército que dirigió la última toma del poder por los militares en 2021. Él y su gabinete examinaron recientemente el rubí gigante en su despacho de la capital, Naypyitaw.

La extracción de piedras preciosas es también la principal fuente de financiación de los grupos étnicos armados que luchan por la autonomía, un factor que ha contribuido a alimentar décadas de conflictos internos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.