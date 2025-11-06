El servicio de inteligencia de Austria descubrió un alijo de armas en Viena que se cree está vinculado al grupo militante palestino Hamás para su uso en “posibles ataques terroristas en Europa”, informó el gobierno el jueves.

Un ciudadano británico de 39 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado en Londres el lunes, presuntamente por “tener vínculos cercanos con el alijo de armas”, según el comunicado del Ministerio del Interior.

“Según el estado actual de la investigación, es probable que instituciones israelíes o judías en Europa fueran los objetivos de estos ataques”, añadió.

El alijo de armas y el sospechoso formaban parte de una investigación coordinada internacionalmente por la Dirección de Seguridad del Estado y Servicio de Inteligencia del país, o DSN, “sobre una organización terrorista global con vínculos con Hamás”.

En el transcurso de las investigaciones, el ministerio dijo que su servicio de inteligencia encontró “sospechas de que un grupo ha introducido armas en Austria para usarlas en posibles ataques terroristas en Europa”.