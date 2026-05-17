Roma. Los investigadores irlandeses miraban la pantalla de su computadora, maravillados ante un libro medieval localizado en una biblioteca romana. Tras hojear sus páginas digitalizadas, encontraron el tesoro que buscaban: el poema en inglés más antiguo que se conserva.

“Nos sorprendió muchísimo. Nos quedamos sin habla. No nos lo podíamos creer cuando lo vimos por primera vez”, declaró a The Associated Press Elisabetta Magnanti, investigadora visitante en la facultad de inglés del Trinity College de Dublín.

Es más, dijo, el poema estaba dentro del cuerpo principal del texto en latín: “Era extraordinario”.

Compuesto en inglés antiguo por un trabajador agrícola de Northumbria en el siglo VII, el “Himno de Caedmon” aparece dentro de algunos ejemplares de la “Historia eclesiástica del pueblo inglés”, escrita en latín por un monje y santo conocido como el Venerable Bede. Su historia es uno de los textos más reproducidos de la Edad Media, con casi 200 manuscritos, según Mark Faulkner, colega de Magnanti y profesor asociado de literatura medieval en Trinity.

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Considera que el poema de Caedmon es el inicio de la literatura inglesa.

El manuscrito que él y Magnanti encontraron es uno de los más antiguos, del siglo IX. Según los investigadores, dos copias anteriores contienen el poema en inglés antiguo, pero como una idea tardía, traducida del latín y garabateada en el margen por escribas posteriores o añadida pero no dentro del cuerpo principal del texto.

El descubrimiento arroja luz sobre la amplia difusión de la lengua inglesa, mucho antes de lo que se creía, dijo Faulkner en Roma, adonde el dúo había viajado para ver el texto en persona por primera vez.

“Antes del descubrimiento del manuscrito de Roma, el más antiguo era de principios del siglo XII. Así que éste es tres siglos anterior. Y, por tanto, da fe de la importancia que ya se concedía al inglés a principios del siglo IX”, dijo Faulkner.

Y es un milagro que lo descubrieran.

El libro tenía una larga y retorcida procedencia

Se dice que Caedmon compuso el poema mientras trabajaba en la abadía de Whitby, en Yorkshire del Norte, después de que los invitados a un banquete empezaran a recitar poemas, según Faulkner.

“Avergonzado por no saber nada adecuado, Caedmon abandonó el banquete y se fue a la cama”, dijo. “Una figura se le apareció entonces en sueños diciéndole que cantara sobre la creación, lo que Caedmon hizo milagrosamente, produciendo el himno de nueve versos”.

Unos 1,400 años más tarde, esta copia de su poema reapareció en la principal biblioteca pública de Roma, no sin antes cruzar el Océano Atlántico al menos dos veces y cambiar de manos aún más veces.

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Los monjes transcribieron esta copia de la historia de Beda en el scriptorium de la abadía benedictina de Nonantola, uno de los centros de transcripción más importantes de la Edad Media, situado cerca de la actual Módena, en el norte de Italia, según Valentina Longo, conservadora de manuscritos medievales y modernos de la Biblioteca Nacional Central de Roma.

En el siglo XVII, al decaer la importancia de la abadía, su vasta colección de manuscritos se trasladó a otra abadía de Roma, luego se trasladó al Vaticano y finalmente a una pequeña iglesia.

Por el camino, algunos de los textos se perdieron, sólo para aparecer a principios del siglo XIX en posesión de famosos coleccionistas internacionales, dijo Longo.

Este ejemplar de la historia de Bede perteneció al famoso anticuario inglés Thomas Phillipps. El bibliófilo suizo Martin Bodmer se hizo con el libro y, de algún modo, llegó a Nueva York, al tesoro del librero austriaco H.P. Kraus. De ahí, de algún modo, llegó a Nueva York, al tesoro del librero austriaco H.P. Kraus en el siglo XX.

El Ministerio de Cultura italiano recorrió el mundo en busca de los manuscritos desaparecidos de la abadía de Nonantola, comprándolos en subastas y a coleccionistas de todo el mundo. Según Longo, en 1972 se compró a Kraus el ejemplar de la historia de Beda y, desde entonces, el ilustre texto ha permanecido en la biblioteca de Roma, pero apenas se le ha prestado atención.

Magnanti, que había pasado más de cuatro años estudiando la historia de Bede y estaba recopilando un catálogo de las copias existentes.

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“Sabía que el libro figuraba en el catálogo de la biblioteca, así que estaba casi segura de que seguía aquí”, explica. “Me di cuenta de que, debido a la compleja historia de este libro, ningún gran erudito lo había estudiado realmente. Así que prácticamente no se había estudiado”.

Envió un correo electrónico a la biblioteca, que le confirmó que el libro estaba en sus estanterías. Tres meses después, recibí imágenes digitales de todo el manuscrito.

El texto del poema (traducido del inglés antiguo)

Ahora debemos alabar al guardián del reino celestial,

el poder del creador y su intención,

la obra del padre de la gloria, en que él de cada maravilla,

señor eterno, estableció el principio.

Primero creó la tierra para los hombres,

el cielo como techo, el santo creador,

entonces la tierra media, el guardián de la humanidad,

el señor eterno, después creado

para los hombres de la tierra, el señor todopoderoso.

La biblioteca pone a disposición más libros raros

La biblioteca ha digitalizado toda la colección Nonantolan y es de libre acceso a través del sitio web, dijo Longo.

Forma parte de un proyecto a gran escala de la biblioteca para poner miles de libros raros y manuscritos a disposición de investigadores de todo el mundo, según Andrea Cappa, responsable de manuscritos y de la sala de lectura de libros raros de la biblioteca.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.