Un rescatista venezolano conmovió a miles de personas en redes sociales al compartir un emotivo testimonio sobre las escenas que ha presenciado durante las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que sacudió al país.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el rescatista, identificado como Maikel La Rosa, no pudo contener las lágrimas mientras describía el impacto emocional que le ha dejado la tragedia.

“Me duele mucho, me provoca llorar, de verdad. Ustedes no se imaginan”, expresó visiblemente afectado al recordar que una de las estructuras colapsadas al momento del sismo albergaba una fiesta infantil.

“Era una fiesta de niños cuando se derrumbó el edificio”, menciona.

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Durante su relato, explicó que las escenas encontradas entre los escombros han sido especialmente difíciles para quienes participan en las labores de rescate, al enfrentarse diariamente con víctimas y familias afectadas por el desastre.

El video ha generado una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes han expresado mensajes de solidaridad y reconocimiento hacia los equipos de emergencia que continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen desarrollándose mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto y continúan las labores para localizar a posibles sobrevivientes.