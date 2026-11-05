París. Varios vuelos en Europa realizaron aterrizajes de emergencia este jueves tras ser desviados debido a amenazas de bomba, informaron las autoridades.

La aerolínea Finnair indicó que el vuelo 1761, que cubría la ruta de Helsinki a Roma, fue objeto de una amenaza de bomba. Sin embargo, tras aterrizar con normalidad en la capital italiana, no se halló nada inusual a bordo, según reportó la cadena finlandesa Yle.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia debido a amenazas de bomba a bordo.

Dos de ellos —procedentes de Copenhague (Dinamarca) y Madrid— aterrizaron sin contratiempos en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, comunicaron funcionarios aeroportuarios a la prensa.

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El tercer vuelo, que partió del aeropuerto londinense de Stansted hacia Sofía, fue desviado y aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, informó Krassimir Peshev, director ejecutivo de dicho aeropuerto.

Por otro lado, un vuelo que se dirigía de Irlanda a Italia fue desviado el jueves a una base aérea militar en el oeste de Francia debido a una amenaza de bomba, señaló la oficina del primer ministro francés.

La aeronave aterrizó sin incidentes en la base de Évreux, en Normandía, indicó la oficina del primer ministro.

Los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo, mientras que equipos militares especializados en desactivación de explosivos inspeccionan el avión.

La oficina del primer ministro señaló que se está realizando un seguimiento de la situación en tiempo real. Por el momento no se ha facilitado más información.

Los sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que el vuelo de Aer Lingus entre Dublín y Roma se aproximaba a París cuando cambió bruscamente su trayectoria, realizando varios giros antes de dirigirse hacia Évreux.

Esta semana, varios vuelos en Europa recibieron amenazas de bomba falsas que dieron lugar a registros, desvíos de ruta y, en un caso, a una escolta por parte de la fuerza aérea italiana hasta el aterrizaje, según informaron las autoridades.

Entre las aerolíneas afectadas se encuentran la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair.

Estas falsas amenazas se produjeron un día después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras se encontraba en pleno vuelo. No se registraron heridos.

Este tipo de amenazas no es un fenómeno nuevo, pero surge en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y señales de “perturbación”, tales como ataques a los sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y la activación misteriosa de alertas en aplicaciones; todo ello en un momento en que las autoridades han advertido sobre la proliferación de amenazas híbridas.