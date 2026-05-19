Las labores de búsqueda de nuevos contactos del brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius prosiguen y han dejado por el momento más de 440 identificados, en al menos 30 países, donde están guardando cuarentena o bajo vigilancia sanitaria, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de España.

Tanto este centro como la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifran en 11 los casos confirmados hasta ayer (nueve por laboratorio y dos probables), de los cuales tres han fallecido (dos confirmados y uno probable).

Aunque no hay nuevas muertes desde el 2 de mayo, de entre los contagiados, hay dos personas hospitalizadas en estado grave, una en Francia y otra en Sudáfrica.

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Las fechas en las que los contagiados iniciaron sus síntomas oscila entre el 6 de abril y el 14 de mayo, día en el que uno de los pasajeros de Canadá y su pareja, que fueron evacuados del crucero en Tenerife (España), empezaron a sentir síntomas leves, resultando una de las pruebas positiva y otra negativa.

A nivel global, prosigue el informe, la búsqueda y el seguimiento de contactos vinculados al crucero continúa; hasta el pasado 14 de mayo, se han cuantificado más de 440, que están en cuarentena o bajo vigilancia sanitaria en al menos 30 países y territorios.

La hipótesis actual más probable que barajan las autoridades sanitarias es que algunos pasajeros tuvieron exposición al hantavirus, probablemente ambiental antes de embarcar, mientras estaban en zonas de Argentina donde es endémico, y posteriormente, lo transmitieran a otros pasajeros.Una hipótesis que “se refuerza con los análisis genéticos realizados que demuestran una gran similitud entre las muestras de los casos confirmados estudiados”.

La OMS precisó hoy que todas las personas que bajaron de la embarcación en Tenerife terminarán su periodo de monitoreo y cuarentena el 21 de junio, mientras que la tripulación (25 personas) que llegó este lunes a Roterdam lo concluirá el 29 de ese mes.