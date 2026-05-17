La agencia nacional de salud de Canadá confirmó el domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron a casa de un crucero afectado por un brote de hantavirus ha dado positivo por el virus.

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado positivo un día después de que el responsable de salud pública de la provincia de Columbia Británica dijera que la persona había recibido un “presunto positivo”, pero que se realizarían más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg.

“La muestra de un individuo se confirmó positiva para hantavirus”, dijo la agencia nacional en un comunicado.

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Un segundo individuo que era compañero de viaje del caso confirmado dio negativo, según el comunicado. Ambas personas, una pareja de unos 70 años del Yukón, están ingresadas en un hospital de Victoria.

Los cuatro pasajeros canadienses del crucero regresaron a Columbia Británica el pasado domingo. Además de la pareja, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y otra de la Columbia Británica de unos 50 que vive en el extranjero.

Todos están aislados.

Tres personas han muerto desde que empezó el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El paciente canadiense es la décima persona del barco que da positivo.

Entre los tres fallecidos se encuentra una pareja holandesa que, según las autoridades sanitarias, fue la primera en exponerse al virus durante una visita a Sudamérica.

La agencia de salud pública canadiense declaró que está adoptando un enfoque preventivo para garantizar la protección de los ciudadanos.

“El riesgo global para la población general en Canadá del brote de hantavirus Andes vinculado al crucero MV Hondius sigue siendo bajo en este momento”, dice el comunicado. “Todos los casos confirmados hasta la fecha han sido pasajeros o tripulación del crucero MV Hondius”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.