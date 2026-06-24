PARÍS — Se ha detectado un caso positivo de ébola en Francia en un paciente que regresaba del Congo, según informó este miércoles el Ministerio de Sanidad francés.

La persona, cuya identidad no se ha revelado, regresó de una misión humanitaria en una de las zonas de transmisión del virus en el Congo y fue ingresada en un centro especializado en Francia. Según el ministerio, se encuentra en estado estable.

El Ministerio de Sanidad congoleño informó este miércoles de que hay 1,094 casos confirmados de ébola, incluidas 277 muertes confirmadas. El brote de ébola provocado por el raro virus Bundibugyo aún no cuenta con vacunas ni tratamientos.

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Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos de los que tienen constancia y que el pico del brote, declarado el 15 de mayo, podría estar aún por llegar.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, se tomaron todas las medidas de precaución, incluido el aislamiento del paciente, nada más llegar a Francia, y ha añadido que su traslado al hospital se llevó a cabo en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contagio.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.