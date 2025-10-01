SANTO DOMINGO. Las autoridades de República Dominicana detuvieron a 11 policías tras la muerte de cinco presuntos delincuentes durante un operativo policial el mes pasado.

Los arrestos son una medida inusual en un país donde la policía y el ejército operan en gran medida con impunidad.

Entre los arrestados se encuentran un capitán de policía y dos sargentos. Se espera que el grupo comparezca ante un tribunal el miércoles o jueves. No se les han imputado cargos.

Los asesinatos ocurrieron el 10 de septiembre en Santiago de los Caballeros, una de las ciudades más grandes de República Dominicana.

La policía acusó a los sospechosos de abrir fuego primero contra los agentes y dijo que las víctimas pertenecían a una banda sospechosa de secuestros, tráfico de drogas y sicariato.

Sin embargo, amigos y familiares han refutado las versiones policiales, señalando que uno de los sospechosos asesinados era un conocido barbero de la comunidad.

Los asesinatos provocaron protestas y críticas de grupos de derechos humanos que exigieron una investigación.

Según registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que va de 2025 se han producido más de 150 ejecuciones extrajudiciales, casi el doble de las 80 registradas en 2024 en el país de casi 11 millones de habitantes.

La Fiscalía General de la República es responsable de investigar los tiroteos policiales, pero los activistas señalan que esto no siempre ocurre y que los informes sobre sus hallazgos no siempre se hacen públicos.