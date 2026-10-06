HANOI, Vietnam — La policía de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, detuvo a 12 hombres sospechosos de dirigir una red que operaba en toda la ciudad y que robaba y revendía unos 2,700 gatos para su consumo, según informaron los medios de comunicación estatales vietnamitas.

La policía identificó a Luu Thanh Binh, de 39 años, como el presunto líder de la red. Según informaron el lunes los medios de comunicación estatales, él y otras 11 personas estaban siendo investigados por robo.

Los investigadores afirmaron que Binh compraba gatos robados, los mantenía en unas instalaciones situadas al norte de la ciudad y los revendía para obtener carne. Trabajaba con proveedores que reclutaban a otras personas para que recorrieran en moto los barrios residenciales entre las 23:00 y las 04:00, en busca de gatos, y capturaran entre cuatro y diez gatos cada noche.

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El consumo de carne de perro y de gato no es exclusivo de Vietnam y se ha practicado en algunas zonas de Asia, aunque no es una costumbre habitual. En Vietnam, el consumo de carne de gato es tradicionalmente más habitual en el norte, entre las generaciones de más edad.

Esta costumbre ha ido desapareciendo a medida que ha aumentado el número de mascotas y se ha intensificado la urbanización, y los vietnamitas más jóvenes tienden cada vez más a considerar a los perros y gatos como animales de compañía.

En 2024, más de 250,000 personas firmaron una petición en la que se pedía el fin del comercio de carne de perro y gato en Vietnam. La ciudad de Hoi An también se comprometió en 2021 a poner fin a la venta y al consumo de carne de perro y gato.

Hay quien cree que comer carne de gato da buena suerte, aunque no hay pruebas científicas que respalden tales afirmaciones.

La policía llevó a cabo una redada en la red el 8 de julio y encontró unos 50 gatos y docenas de trampas, según informaron los medios de comunicación estatales.

Según las informaciones, los sospechosos declararon a los investigadores que habían robado y vendido unos 2.700 gatos. La policía no ha precisado cuánto tiempo llevaba en marcha la operación.

La policía devolvió a sus dueños 13 de los gatos incautados en la redada. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los animales se hizo cargo del resto mientras las autoridades intentaban identificar a sus dueños.

Según la legislación vietnamita, los perros y los gatos se consideran propiedad privada, y su sustracción se tipifica como hurto. Por lo general, se inician acciones penales cuando el valor de los bienes sustraídos supera los 2 millones de dong (77 dólares).

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.