Londres. Dos hombres fueron detenidos en la finca de Sandringham, propiedad de la familia real británica, según informó la policía este martes, tras un presunto allanamiento en la casa de campo del príncipe Guillermo y la princesa Catalina.

La Policía de Norfolk informó que el lunes por la noche se recibió una llamada en la que se denunciaba una “actividad sospechosa” en una propiedad rural del este de Inglaterra. Tras una búsqueda en la que participaron perros policía, drones y un helicóptero, dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de robo y allanamiento de morada.

Los sospechosos permanecían detenidos el martes y aún no se les habían presentado cargos.

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La policía informó que “la propiedad estaba desocupada al momento del incidente”.

El periódico The Sun informó que unos hombres enmascarados se infiltraron en Anmer Hall el lunes por la noche, cuando William, Kate y el resto de su familia no se encontraban allí.

William estuvo en Londres el martes y se reunió con el primer ministro Andy Burnham para mantener conversaciones en el número 10 de Downing Street.

La oficina de William y Kate en el Palacio de Kensington indicó que no haría comentarios sobre cuestiones de seguridad.

Anmer Hall, que cuenta con 10 habitaciones, fue un regalo de boda que la difunta reina Isabel II les hizo a la pareja. William y Kate utilizan esta apartada mansión georgiana de ladrillo rojo, ubicada a unas 110 millas (171 kilómetros) al norte de Londres, como residencia de campo los fines de semana. La pareja y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, lugar que han descrito como su “hogar para siempre”.

A lo largo de los años, los intrusos han irrumpido en propiedades reales en varias ocasiones.

En octubre de 2024, unos ladrones irrumpieron en la finca del Castillo de Windsor, al oeste de Londres, y robaron una camioneta y un cuatrimoto de un galpón agrícola. Carlos y la reina Camilla no se encontraban en el Castillo de Windsor en ese momento, pero se informó que Guillermo y Kate estaban en su casa cercana.

Tres años antes, un hombre armado con una ballesta fue detenido en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail fue condenado posteriormente a nueve años de prisión tras admitir que un chatbot lo había incitado a matar a Elizabeth.

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En 1982, el intruso Michael Fagan logró colarse en los aposentos privados de la reina mientras ella estaba en la cama. La reina pasó 10 minutos platicando con el ladrón antes de dar la voz de alarma cuando él le pidió un cigarrillo.

Fagan fue enviado a un hospital psiquiátrico, luego fue dado de alta y, posteriormente, encarcelado por delitos penales no relacionados con este caso.

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Jill Lawless colaboró en este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.