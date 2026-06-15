Bogotá. Un extranjero detenido el domingo por el presunto abuso sexual de un menor en un balcón del acomodado barrio bogotano de Usaquén es estadounidense, confirmó este lunes Migración Colombia.

“Migración Colombia verificó la identidad y el estatus migratorio del involucrado y estableció que el extranjero ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin ninguna alerta o anotación, que impidieran su ingreso”, señaló esa autoridad en un mensaje publicado en X.

El hombre -que según el presidente colombiano, Gustavo Petro, es oriundo del estado de Texas- fue detenido el domingo luego de que personas que pasaban frente al edificio, ubicado en una concurrida zona del norte de Bogotá, alertaran a la Policía de que presuntamente estaba abusando de un menor frente a todo el mundo.

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En el apartamento donde supuestamente fue abusado el menor había otros dos.

Los tres menores, de cuatro, siete y 14 años de edad, ya están en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable del cuidado de niños y adolescentes que están en situaciones de riesgo.

“Los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, explicó el ICBF en un comunicado.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que “la persona señalada por la comunidad quedó bajo custodia de la Policía, quien sigue investigando los hechos”.

“Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”, añadió el gobernante.

Hasta el 21 de abril pasado, Colombia había inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar como turistas pero que provocaron sospechas de posibles fines de explotación sexual, en medio de un aumento de estos casos.

La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025, lo que, según indicó entonces Migración Colombia, evidencia una “tendencia preocupante” a nivel nacional.

Indignación por lo ocurrido

La Defensoría del Pueblo rechazó lo sucedido y aseguró que la “protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad absoluta”.

“Toda situación que ponga en riesgo sus derechos exige una respuesta institucional pronta, articulada y rigurosa. El cuidado de la niñez por parte de la ciudadanía y la denuncia frente a posibles situaciones de riesgo es un síntoma de que, como sociedad, podemos ofrecerles entornos protectores”, señaló este organismo en X.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, pidió que caiga “todo el peso de la ley para el abusador y sus cómplices”.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, señaló que “ningún adulto debe abusar de un niño o niña” y, en ese sentido, la denuncia ciudadana “es fundamental para actuar a tiempo”.

La Procuraduría, por su parte, activó una “agencia especial en materia de familia, así como la intervención de un procurador en materia penal” para seguir este caso.

Según este organismo, los menores, al parecer, iban “a ser adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses”.

El mismo tiempo, “se busca establecer si se cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento por parte de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS), así como la actuación de los defensores de familia y demás funcionarios responsables de los procesos de restablecimiento de derechos y adopción”, agregó la Procuraduría (Ministerio Público).