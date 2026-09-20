El Ejército ecuatoriano informó este domingo de la detención de un hombre de nacionalidad venezolana que supuestamente secuestraba y descuartizaba a sus víctimas y que pertenecería a la banda Los Lobos, la más grande y violenta del país andino.

“Hemos capturado a un monstruo que secuestraba, apaleaba a sus víctimas, para luego hacerlas cavar su propia tumba y desmembrarlas y enterrarlas por partes. Pero se acabó”, dijo en un video el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El hombre, identificado como Hermes Ponce y con el alias de ‘La Muerte’, fue detenido en el municipio de Naranjal, en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la violencia atribuida al crimen organizado.

PUBLICIDAD

El Ejército señaló que en el operativo se encontró un teléfono móvil en el que había varios videos “que mostrarían a personas cavando un huecos y, posteriormente, agrediendo y desmembrando a una víctima para luego enterrarla en las inmediaciones de una zona bananera”.

Loffredo añadió que el detenido estaría supuestamente vinculado con delitos como el sicariato (asesinato por encargo), secuestro, extorsión e intimidación.

Los Lobos es uno de los grupos criminales que han sido catalogados como “terroristas” en el marco de la “guerra” que el Gobierno ecuatoriano inició en 2024 contra estas bandas, a las que se le atribuye el alto nivel de violencia que registra el país andino en los últimos años.