La modelo brasileña Julie Rocha Neves, de 20 años, conocida por haber ganado un concurso infantil de Miss Bahía Minim 2014, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú con 3.8 kilos de cocaína.

Junto a la exreina de belleza, fue detenido su compatriota Fabio Santos, de 27 años, quien también intentaba viajar con más de cuatro kilos de cocaína escondidos de la misma forma.

Según Perú21, la intervención se realizó el pasado 11 de junio, luego de que un perro detector de drogas y los sistemas de inspección por rayos X alertaran sobre irregularidades en la maleta de la ciudadana brasileña. Tras la revisión, una prueba química confirmó que la sustancia encontrada correspondía a alcaloide de cocaína.

“Hay una organización en Brasil que capta a personas para que lleven drogas a su país”, indicó el jefe de Estado Mayor de la Dirandro, coronel Percy Ramos, a ‘Domingo al Día’.

Antes de su captura, la mujer publicó contenido en sus redes sociales mientras realizaba turismo en el país y disfrutaba de la comida de la ciudad de Trujillo. También visitó Chan Chan y sus playas.