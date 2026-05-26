Lima. La Policía de Perú detuvo este martes en Lima a la modelo peruana Nadeska Widausky, de 33 años, en atención a una solicitud de la Interpol desde Bélgica por los presuntos delitos de proxenetismo, trata de personas, robo con violencia o amenaza, entre otros cargos.

El jefe de la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol, comandante Jorge Antonio Pérez, informó que habían realizado la captura de Widausky, con la ayuda de la Dirección de Inteligencia, a pedido de sus pares de la Interpol de Bélgica, en la ciudad de Brujas.

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La Policía de Perú añadió, en un comunicado, que la detenida estaría presuntamente vinculada a investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de dinero, por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos”, que contemplan una pena máxima de 20 años de cárcel.

Según los medios locales, la también ‘influencer’ y cantante fue detenida en una céntrica avenida del distrito de Jesús María, de la capital peruana.

La modelo era conocida en los programas de espectáculo por su ostentoso estilo de vida, continuos viajes al extranjero y sus relaciones sentimentales con figuras del deporte y artistas.