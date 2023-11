( The Associated Press )

Las autoridades australianas arrestaron una mujer como responsable de la muerte de tres personas a las que se alega, le cocinó con unos hongos venenosos.

Según medios internacionales como ABC, CNN y BBC Mundo, la mujer, identificada como Erin Patterson, planeó un almuerzo en su casa con familiares, entre ellos sus exsuegros, la hermana de su exsuegra y el esposo de esta.

En la cena sirvió un plato de carne que presuntamente cocinó con hongos venenosos. Horas después, la exsuegra de Patterson, identificada como Gail Patterson, su hermana Heather Wilkinson y el marido de Gail, identificado como Don, enfermaron.

Los tres murieron días después de ser internados en un hospital.

La Policía de Australia no especificó si de la investigación se desprende que la mujer cocinó con los hongos de manera intencionada, o si fue un accidente que acabó de manera fatal. No obstante, esta alega que compró los hongos en el mercado y que no tenía idea de que enfermarían a sus familiares.

El detective inspector Dean Thomas, al que citan varios medios, dijo que la investigación de este caso está a penas “comenzando”.

“Sé que la gente tiene muchas preguntas en relación con este asunto y espero poder darles respuesta hoy”, sostuvo.