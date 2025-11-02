LONDRES. La policía británica informó que 10 personas han sido hospitalizadas, nueve con heridas que ponen en peligro la vida, tras un ataque masivo con cuchillo en un tren con destino a Londres el sábado por la noche, y que policías contra el terrorismo están apoyando la investigación.

En un comunicado a primeras horas del domingo, la Policía de Transporte Británica, que asumió el liderazgo de la respuesta dado que es responsable de la seguridad en los trenes, dijo que dos individuos han sido arrestados en relación con los ataques. “Diez personas han sido trasladadas al hospital, nueve de ellas con lo que se cree son heridas que ponen en peligro la vida”, dijo el comunicado. “Esto ha sido declarado un incidente mayor y la Policía de Contra Terrorismo está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para establecer todas las circunstancias y la motivación de este incidente”.

La fuerza policial también dijo que se activó “Plato”, la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia al responder a lo que podría ser un “ataque terrorista” en curso. Esa declaración fue posteriormente retirada, pero no se reveló ningún motivo para el ataque. “Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría tomar algún tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar cualquier información adicional”, dijo el Superintendente Jefe Chris Casey.

“En esta etapa temprana no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”. El ataque ocurrió cuando el tren de Doncaster a Londres King’s Cross se dirigía al sur hacia Huntingdon, un pueblo mercantil a pocas millas al noroeste de la ciudad universitaria de Cambridge. Los servicios de emergencia, incluyendo la policía armada y ambulancias aéreas, respondieron rápidamente cuando el tren llegó a Huntingdon.

El ataque parece haber sido contenido rápidamente después de que el tren llegara a la estación, y se pudo ver a oficiales de policía con trajes forenses, junto con un perro policía, en el andén. La Policía de Cambridgeshire, la fuerza policial local, informó que la policía armada acudió al incidente después de que los oficiales fueran llamados a la escena en la estación de Huntingdon a las 7:39 p.m. del sábado. Añadieron que las dos personas fueron arrestadas en la estación, que se encuentra a unas 75 millas (120 kilómetros) al norte de Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus “pensamientos están con todos los afectados” tras este “espantoso incidente.” Paul Bristow, alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, dijo haber escuchado sobre “escenas horrendas” en el tren.

London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la East Coast Mainline en el Reino Unido, confirmó que el incidente ocurrió en uno de sus trenes e instó a los pasajeros a no viajar debido a la “gran interrupción.”