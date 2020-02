Un procedimiento por parte de la Policía de Orlando en septiembre del año pasado, mostró cómo una niña de seis años fue esposada con abrazaderas de plástico y conducida a una patrulla, esto en un video que es ahora que es divulgado y que está causando indignación en todo Estados Unidos.

El caso, que había sido denunciado el 25 de septiembre, fue grabado pero las autoridades de Orlando se habían negado a divulgarlo y fue por orden de un juez que este martes tuvieron que mostrarlo a la opinión pública.

El video muestra a dos policías entrar a una oficina de una escuela donde la menor, Kaia Rolle, estaba sentada escuchando a una empleada de la escuela que le leía un cuento.

PUBLICIDAD

“¿Para qué son esos?”, pregunta la niña a los policías.-"Son para ti", le dijo el oficial Dennis Turner sobre las ataduras, antes de que otro oficial las apretara alrededor de sus muñecas. Kaia comenzó a llorar.-"No... no, ¡no me pongas las esposas!", grito la niña, según el video que varios medios de comunicación compartieron, como el Sun Sentinel el lunes por la noche.

Los arrestos de la niña y de otro niño de 6 años en la Academia Lucious & Emma Nixon en septiembre atrajeron los titulares nacionales y la condena generalizada, lo que llevó al despido del oficial.

“¡Ayúdame, ayúdame, por favor!”, grita en medio del llanto la menor. Los oficiales de policía continuaron con el arresto. Los empleados de la escuela de Orlando solo observaban en silencio.

Después de subir a la pequeña Kaia en una camioneta de la policía para llevarla al Centro de Evaluación de Menores, el oficial Turner regresó a la oficina de la escuela y habló con los administradores, quienes estaban preocupados por Kaia.

De acuerdo con la versión del diario Sun Sentinel, el policía les dijo que había arrestado a 6.000 personas en su carrera; el más joven, hasta ese momento, tenía 7 años. Cuando los empleados de la escuela le dijeron que Kaia tenía 6 años, no 8 como él pensaba, no parecía preocupado."Ahora ella ha batido el récord", dijo el oficial.

Kaia, una estudiante de primer grado en la escuela, tuvo un berrinche más temprano en el día en el cual había pateado y golpeado a tres empleados de la escuela, lo que llevó a su arresto por un delito menor, según su informe policial. Sin embargo, cuando Turner y otro oficial se acercaron a Kaia para detenerla, esposarla y arrestarla, la niña se había calmado, según muestra el video.La empleada de la escuela que le había estado leyendo le dijo a Kaia que tenía que ir con los oficiales y que su abuela la recogería más tarde.Mientras caminaba con el oficial hacia el carro, Kaia continuó llorando: “No quiero ir en un auto de la policía”.El segundo oficial, que no ha sido identificado, respondió: “¿No quieres? ... Tienes que.”Cuando el policía regreso a la patrulla, la niña le dice: “Por favor, dame una segunda oportunidad”, todavía llorando.

PUBLICIDAD

Turner luego regresó a la oficina de la escuela, recordándole a un empleado que necesitaría una declaración de ella y dijo que probablemente recibirá una citación. La mujer estuvo de acuerdo, aunque dijo que estaba molesta.

El informe del arresto que Turner completó dijo que un miembro del personal de la escuela Beverly Stoute había solicitado presentar cargos contra Kaia, algo que la escuela negó luego.

El video no muestra a ningún miembro del personal que intente detener el arresto, aunque obviamente varios están inquietos.-"Las restricciones, ¿son necesarias?" preguntó un empleado de la escuela.-"Sí", dijo Turner, relata el Sun Sentinel.Luego, agregó: “Si ella fuera más grande, habría estado usando esposas regulares”.

Las autoridades han dicho que Turner también arrestó a un niño de 6 años en la Academia Nixon el mismo día que Kaia por delitos menores en un incidente no relacionado. Sin embargo, el arresto del niño fue detenido por los superiores antes de que el niño pasara por el proceso completo de arresto. Los detalles sobre el arresto del niño no se han hecho públicos.

Al día siguiente, los fiscales retiraron el cargo contra Kaia.

Funcionarios del Departamento de Policía de Orlando han dicho que Turner violó la política de la agencia sobre arrestar a niños menores de 12 años, lo que requiere que los oficiales obtengan la aprobación de un supervisor, algo que Turner no hizo. Sin embargo, su decisión no fue ilegal ya que Florida actualmente no tiene una edad mínima para el arresto, dice el Sun Sentinel.

PUBLICIDAD

Debería ser a partir de los 12 años

Meralyn Kirkland, la abuela de Kaia, dijo que espera que cuando la gente vea las imágenes del arresto de su nieta, apoyarán una propuesta para cambiar esa ley al cumplir 12 años de edad mínima para el arresto.

Ella dijo que también le gustaría ver a los oficiales de recursos escolares recibir más capacitación y preparación, especialmente para trabajar con niños pequeños.

“Sabía que lo que hicieron estaba mal, pero nunca supe que estaba pidiendo ayuda”, dijo Kirkland en una entrevista el lunes por la noche sobre el video.

Kirkland dijo que las imágenes de la cámara del cuerpo todavía la molestan, especialmente cuando Turner habla “cruelmente” sobre arrestar a niños."¿Estás hablando de traumatizar a un niño de 6 y 7 años, y eso es un alarde para ti?", dijo ella. “Estos son bebés”.

Kirkland dijo que su nieta tenía apnea del sueño, lo que podría hacer que actuara mal en la escuela, una condición que Kirkland había trabajado repetidamente con la escuela para manejar.