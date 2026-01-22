Copenhague, Dinamarca. La primera ministra de Dinamarca insistió el jueves en que su país no puede negociar sobre su soberanía luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó un “marco para un futuro acuerdo” sobre la seguridad en el Ártico con el jefe de la OTAN. Trump afirmó que el resultado será “todo el acceso militar que queramos” a Groenlandia.

Trump canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos a fin de presionar para que Washington asuma el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Fue un cambio drástico poco después que insistiera en que quería obtener la isla, “incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad”, aunque aclaró que no usará la fuerza.

Mucho sobre el posible acuerdo seguía siendo incierto el jueves, aunque Trump dijo en una entrevista con Fox Business que “vamos a tener acceso total a Groenlandia”.

“Vamos a tener todo el acceso militar que queramos”, sostuvo.

El presidente republicano añadió que el acuerdo, si se completa, también permitirá a Estados Unidos instalar en Groenlandia un elemento de su “Cúpula Dorada”, parte de un sistema de defensa antimisiles de miles de millones de dólares.

Dinamarca insiste en su integridad territorial

La primera ministra danesa Mette Frederiksen aseveró que la seguridad en el Ártico es un asunto que compete a toda la OTAN, y que es “bueno y natural” que el presidente estadounidense y Rutte lo discutan. En un comunicado, Frederiksen afirmó haber hablado con Rutte “de forma continua”, incluso antes y después de su encuentro con Trump en Davos.

La mandataria escribió que la OTAN está plenamente consciente de la postura del reino de Dinamarca acerca de que se puede negociar cualquier cuestión política, incluyendo la seguridad, la inversión y los asuntos económicos, “pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía”.

“He sido informada de que ese no ha sido el caso”, dijo, añadiendo que sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernen.

Frederiksen apuntó que Dinamarca quiere seguir participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, “siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial”.

Dinamarca ha explicado que Estados Unidos, que ya tiene una presencia militar, puede aumentar sus bases en Groenlandia. Estados Unidos ya es parte de un tratado de 1951 que le otorga amplios derechos para establecer bases militares allí con el consentimiento de Dinamarca y Groenlandia.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, “no propuso ningún compromiso sobre la soberanía durante su reunión con el presidente Trump”. Añadió que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos “seguirán adelante con el objetivo de garantizar que ni Rusia ni China ganen nunca terreno, económico o militar, en Groenlandia”.

Christan Friis Bach, presidente del comité de política exterior del Parlamento danés, dijo a The Associated Press que Dinamarca quiere una misión de vigilancia y seguridad de la OTAN “consolidada y permanente” en el Ártico, similar a la misión Baltic Sentry que la alianza lanzó en el mar Báltico el año pasado.

Reacciones ante cambio de postura de Trump

En las calles de Copenhague, algunos se mostraron escépticos sobre el cambio de postura de Trump.

“Creo que este hombre ha dicho muchas cosas y ha hecho muchas cosas diferentes a lo que dice”, señaló Louise Pedersen, de 22 años, que trabaja en una startup. “Me cuesta creerlo. Creo que es aterrador que estemos así en 2026”.

Los groenlandeses son quienes deben decidir qué sucede con su tierra “no Donald Trump”, agregó.

“No confío realmente en nada de lo que dice el señor Trump”, apuntó Poul Bjoern Strand, un publicista de 70 años.

Sobre la posibilidad de ceder territorio, indicó que “eso no es lo que quieren los groenlandeses, eso no es lo que quieren los daneses, y... no puedo creer que los daneses vayan aceptar eso”.

El canciller alemán Friedrich Merz, de uno de los países a los que Trump amenazó con más aranceles debido a la discusión sobre Groenlandia, subrayó la necesidad de que los aliados europeos de la OTAN hagan más para proteger la región ártica y destacó que es “un interés transatlántico común”.

“Protegeremos a Dinamarca, a Groenlandia, al norte de la amenaza que representa Rusia”, declaró en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Defenderemos los principios sobre los cuales se funda la asociación transatlántica, es decir, la soberanía y la integridad territorial”.

“Apoyamos las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia (y) Estados Unidos sobre la base de estos principios”, con el objetivo de una cooperación más estrecha, agregó el canciller. “Es una buena noticia que estemos dando pasos en esa dirección correcta. Doy la bienvenida a las declaraciones del presidente Trump de anoche: este es el camino a seguir”.

Frederiksen viajó al Reino Unido el jueves para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que discutirán cómo “dar los pasos vitales” hacia la seguridad en el Ártico, al tiempo que atribuía al “pragmatismo” de Trump la retirada de sus amenazas arancelarias.